原價近萬元蘋果軟體現在90天免費試用 想當YouTuber必下載

影音部落格、YouTuber當道，影音後製能力已成為現今重要的社群技能之一。如果你剛好是蘋果電腦用戶，原價貴鬆鬆的影片剪輯應用程式「Final Cut Pro X」以及音樂製作軟體「Logic Pro X」現在提供90天免費試用，趁著這段不方便出門趴趴走的時間，好好在家精進新技能吧！

Final Cut Pro X為一款可處理剪輯、音訊、動態繪圖的強大影片剪輯應用程式，擁有種種創新功能，如360度影片剪輯、動態圖像製作等，從開始到收尾，所需工具應有盡有，但平常要價近萬元的價格，實在是讓人很難隨意下手。而音樂製作軟體Logic Pro X，則提供陣容強大的樂器聲音和效果，應付作曲、編曲、演奏、混音等需要，輕鬆實現你想要的音樂創意。