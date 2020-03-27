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原價近萬元蘋果軟體現在90天免費試用 想當YouTuber必下載

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
蘋果現在提供Mac用戶Final Cut Pro X、Logic Pro X兩套軟體90天免費試用申請。圖／蘋果提供
蘋果現在提供Mac用戶Final Cut Pro X、Logic Pro X兩套軟體90天免費試用申請。圖／蘋果提供

影音部落格、YouTuber當道，影音後製能力已成為現今重要的社群技能之一。如果你剛好是蘋果電腦用戶，原價貴鬆鬆的影片剪輯應用程式「Final Cut Pro X」以及音樂製作軟體「Logic Pro X」現在提供90天免費試用，趁著這段不方便出門趴趴走的時間，好好在家精進新技能吧！

Final Cut Pro X為一款可處理剪輯、音訊、動態繪圖的強大影片剪輯應用程式，擁有種種創新功能，如360度影片剪輯、動態圖像製作等，從開始到收尾，所需工具應有盡有，但平常要價近萬元的價格，實在是讓人很難隨意下手。而音樂製作軟體Logic Pro X，則提供陣容強大的樂器聲音和效果，應付作曲、編曲、演奏、混音等需要，輕鬆實現你想要的音樂創意。

無論你是新手上路、MV導演，還是專業音樂人，都可藉此機會為你的Mac下載90日免費試用版，現在至官網（https://www.apple.com/final-cut-pro/trial/）登記姓名及email即可下載。曾經登記過30日免費試用的用戶也可再次登記。優惠為期間限定，試用期結束將恢復原價。

Final Cut Pro X影片剪輯應用程式，9,990元。圖／摘自蘋果官網
Final Cut Pro X影片剪輯應用程式，9,990元。圖／摘自蘋果官網
音樂製作軟體Logic Pro X，6,590元。圖／摘自蘋果官網
音樂製作軟體Logic Pro X，6,590元。圖／摘自蘋果官網

蘋果電腦 YouTuber

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