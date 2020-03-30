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7-ELEVEN公益社群線上點擊創意 門市零錢捐讓愛迫降

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「7-ELEVEN把愛找回來」Facebook粉絲專頁，線上發動「送阿瑪回家！」活動，線下邀請民眾到全台小七索取黃阿瑪零錢袋，呼籲民眾隨時存零錢，存好、存滿到店捐款。圖/7-ELEVEN 提供。
「7-ELEVEN把愛找回來」Facebook粉絲專頁，線上發動「送阿瑪回家！」活動，線下邀請民眾到全台小七索取黃阿瑪零錢袋，呼籲民眾隨時存零錢，存好、存滿到店捐款。圖/7-ELEVEN 提供。

宅居家、護健康，照顧自己也別忘了關懷弱勢，7-ELEVEN把愛找回來公益平台大玩指尖線上創意公益，今年第一季與擁有廣大粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」合作推出2款創意造型零錢捐袋，於全台7-ELEVEN門市零錢捐箱設立免費索取專區，更透過「7-ELEVEN把愛找回來」Facebook粉絲專頁，線上發動「送阿瑪回家！」活動，線下邀請民眾到全台小七索取黃阿瑪零錢袋，呼籲民眾隨時存零錢，存好、存滿到店捐款

7-ELEVEN把愛找回來公益平台透過線上創意社群操作倡議，線下透過全台5,700家門市聯合勸募，募款金額也較去年同期仍穩定成長，所有募款金額將提供給天主教中華聖母基金會推動公益服務，並持續擴大雙方合作的創舉服務「幾點了咖啡館」據點，預估今年服務弱勢長輩可達20萬人次，以呼應永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)中SDGs健康與福祉(SDG3)為目標。

為呼籲民眾持續至7-ELEVEN透過門市零錢捐、ibon公益捐款或參與愛心認捐商品等活動，「7-ELEVEN把愛找回來」Facebook粉絲團、7-ELEVEN把愛找回來(@7elevenloves)Instagram發動線上社群活動，如帶著「黃阿瑪賞櫻去」與近期推出的「送黃阿瑪回家」等線上活動，希望讓消費者在保護自己、關懷家人之餘，也要讓弱勢長輩在食、衣、住、行的救助不間斷。

做公益來自最暖的初心，小朋友自發真誠有愛的互動更讓人感動。「7-ELEVEN把愛找回來」Facebook粉絲專頁發動「送阿瑪回家！」活動期間，有小粉絲，將每次課輔後買麵包剩下的零錢餵給黃阿瑪零錢袋，存滿至門市捐出暖心畫面，也被一旁的媽媽記錄下來，為了鼓勵小朋友將此訊息主動在網路上分享，不僅替門市捐款助一「臂」之力，也溫暖了每顆有愛公益心。

不僅如此，7-ELEVEN公益平台也攜手統一超商好鄰居文教基金會、千禧之愛基金會一同倡議，推出健康防護相關知識型貼文，包含如何陪伴失智症長輩度過疫情、全民防疫資訊、開學親子防疫要點等，平均單篇觸及破10萬，透過線上呼籲民眾到線下門市投下一「票」，一起關懷弱勢長輩生活。

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