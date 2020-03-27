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這到底什麼黑科技？NIKE第一雙智能鞋 透過手機就可調整鞋帶鬆緊、還能發出夢幻光芒

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Nike Adapt Auto Max鞋款可透過手機、智能表來進行即刻調整鞋帶與鞋底燈光。圖／NIKE提供
Nike Adapt Auto Max鞋款可透過手機、智能表來進行即刻調整鞋帶與鞋底燈光。圖／NIKE提供

這到底什麼黑科技？每年的3月26日都是Nike的Air Max日，除了推出經典鞋型搭配新色之外，在美東時間正式邁入這天時，品牌還無預警的曝光了全新的Nike Adapt Auto Max鞋款。最大亮點就是導入了自動繫鞋帶系統，但能夠過手機、智能表等裝置來執行。

Nike Adapt Auto Max鞋款導入了先進的自動繫鞋帶系統。圖／NIKE提供
Nike Adapt Auto Max鞋款導入了先進的自動繫鞋帶系統。圖／NIKE提供

Nike這款Adapt Auto Max鞋款，除了是品牌的第一雙智能鞋，更是名副其實的自訂鞋款。簡單來說，這雙鞋從Air Max 90和Nike Mag鞋款上借鑒設計元素，且增加了中底厚度，以及最招牌的「卡式氣窗」的氣墊形式重現，這是品牌向經典致敬的手法。然而，最讓人眼睛為之一亮的是，還導入了與Adapt BB 2.0球鞋相同的自動綁鞋帶系統，但完全不用手動，只要讓鞋子與手機或智能表透過藍芽連接，並使用Adapt應用程式，就能在智能裝置上，來調整鞋帶鬆緊度。

Nike Adapt Auto Max鞋款更新和提升了外型設計。圖／NIKE提供
Nike Adapt Auto Max鞋款更新和提升了外型設計。圖／NIKE提供

此外，在具有Adapt系統的鞋款，於中底部分都有裝飾了LED燈來反映自動繫鞋帶正常運作，過去多只能顯示單一顏色。但Adapt Auto Max鞋款一樣能透過手機操作方式，從13種顏色中自由選擇，還可以選擇閃爍或靜態模式，如果不需要，也可關閉燈光。甚至，透過語音控制快速鍵，可控制五種自訂 Siri 快速鍵，進而對腳上的Adapt Auto Max鞋款進行即刻調整。而這雙話題鞋，也確定於春季上市，將提供多款配色選擇，並擴大系列的尺碼範圍，為更小和更大的鞋碼穿著者帶來即時的個性化體驗。

增厚的中底突顯了「卡式氣窗」設計。圖／NIKE提供
增厚的中底突顯了「卡式氣窗」設計。圖／NIKE提供

品牌 Siri

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