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獨／開業50年！台中「水車和食」4月1日起暫停營業
新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未中止，對於全台餐飲業的衝擊也越來越大。位於台中，已經有約50年歷史的「水車和食」，近日宣佈，為了顧客與員工的健康，將於4月1日起暫停營業，成為另一間受到疫情波及的老字號餐廳。
創業於1969年的水車和食，採兩層樓設計，設有百席座位，附近有台中州廳、新盛綠川水岸廊道、繼光商店街等觀光景點，店內則是供應大眾化的日式庶民料理，包括有炸豬排飯、炸蝦天婦羅、生魚片、壽司等等料理，定食價格約落在200～400元。目前在GOOGLE地圖中，累積有超過1,600則評論，平均分數為3.7分。
近日水車和食公告，為了防禦可怕的疫情，也為了顧客與員工的健康，水車和食將於4月1日起暫停營業，等待疫情緩解後，再擇期重新營業。
除了水車和食暫時停止營業之外，近期還包括台北的祥福餐廳、高雄的渝香園等老字號餐廳熄燈歇業。擁有「香港最佳素食」稱號的「心齋」台灣店，近日也宣佈暫時停業因應疫情；已經有50年歷史的米其林一星餐廳「大三元酒樓」，亦選擇在4月起停業2個月，藉機整修內部環境。
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