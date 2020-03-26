肉味與果香的滋趣三部曲 Mortlach慕赫威士忌

並非初次參加品酒會，但上周末一場慕赫Mortlach的這場餐酒會，仍讓人飲食有滋有味、不時莞爾。威士忌的蒸餾，多數以二次或三次蒸餾為主，第一次看到有蒸餾廠強調自己為2.81次蒸餾？心裡問號斗大地升起。實情是，由創辦人Cowie父子兩代聯手，他們身兼鐵道工程師、醫生的多方背景，在19世紀絕對屬天才型的社會菁英。由於罕見使用三組六對蒸餾器，確實有一組宛如迷宮般的製程方程式，最後經精密計算後，定錨為「2.81」次。

但一旦進入品酒會與餐酒搭，威士忌就是感官的多重體驗，酒要好喝才是正經事，這和數字、名詞，可無任何線性關聯。開場前，光雕投影在黝黑空間裡點燃了神祕氣氛，眼前聞香杯裡的三款威士忌，分別是慕赫的12、20與16年單一麥芽威士忌。品牌大使Afra先細心引導在場的老手與初心者，然後開始第一杯12年的試飲，搭配上小點「炙燒奶油醬佐松葉蟹肉塔」。12年是慕赫的敲門磚，麥芽與果香明顯，混圓且野性，如果對習慣單一麥芽威士忌的人而言，慕赫12年的酒體結構有著漂亮、精緻的平衡，而且加了大冰後酒精的刺激降低了，但香氣更明顯、酒體也變得輕柔，就算初心者也能輕鬆領受。

再下一輪，逆向操作的不依年份堆疊順序，20年的慕赫有著的乾果、雪松、皮革和煙草味的特質，但和12年的帶勁相比，入喉時卻顯得優雅、輕柔，和記憶中的高年份威士忌不完全相同。而且這輪的酒食搭小食「香料蜜水果烹豬五花佐水梨薄片」很合口味，豬五花厚實有嚼勁，再搭配上薄片的清香水梨，突然明白了主廚巧思：原來這正是慕赫20年的優雅基調啊！揉合野性的Meaty、果香、花香，一次滿足三種願望。

然而歡樂的時光總是特別快：壓軸好戲慕赫16年登場了，搭配的小食散發強烈奶味與香氣，正與風味最強悍的慕赫16年同場較勁、不分軒輊。且輕啜一口：16年的香氣濃郁而深邃，像見過世面的中年大叔，不過古龍水變成了肉香、肉荳蔻與煙燻味，像懂得人情世故的中年男子，但同時也兼具智慧與柔軟身段。說來慚愧，回想起這場品酒會時，三款威士忌確實各領風騷，但我同時也掛念著第二道佐餐小食，於是決心找天自己家DIY。前題是：務必搭配令人驚艷的慕赫20年，輕柔、層次豐富且飽滿，男女皆宜。有了這一味，我想...我也能成為賓主盡歡的派對東道主吧？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康