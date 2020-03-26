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滿滿只有飯！爭鮮「白飯便當」每個100元 愚人節限定

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
爭鮮推出惡搞版的愚人節便當，將所有配料都藏在白飯下方。圖／取自爭鮮官網
爭鮮推出惡搞版的愚人節便當，將所有配料都藏在白飯下方。圖／取自爭鮮官網

隨著「防疫外帶經濟」，越來越多餐廳推出外帶餐盒、外送的服務。經營外帶餐盒多年的「爭鮮」外帶壽司，近期新推出「白飯便當」，整個餐盒看起來全部只有白飯、沒有配料，單盒售價100元。

自1996年所成立的爭鮮，是台灣各地常見的迴轉壽司品牌，旗下還有爭鮮外帶壽司、定食8、奌爭鮮等不同的品牌，同樣提供日式餐飲服務。儘管近年眾多日本連鎖迴轉壽司品牌跨海來台，但爭鮮仍擁有不少支持者，近年也透過大胃王挑戰賽等活動，持續增添品牌話題性。

爭鮮本次所推出的「白飯便當」，其實是針對愚人節所推出的「飯裡藏鮮」特別餐盒，刻意將原本的海鮮丼飯上下顛倒放置，在白飯下層，其實鋪有炙燒鮭魚、蝦、鰻魚等配料，為民眾帶來另類的用餐樂趣。此款愚人節餐盒於全台爭鮮外帶壽司販售，限時供應至4月10日，每盒售價100元。

除了充滿惡搞感的愚人節便當外，4月30日前，至爭鮮迴轉壽司外帶滿210元，即加贈芒果布丁1個；奌爭鮮至3月31日前，則有滿千贈送奶油蒜香骰子牛的優惠活動。

爭鮮 品牌 便當

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