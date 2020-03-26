蛋黃哥彈珠台太療癒！特力屋X三麗鷗DIY包宅在家也能玩

彈珠台材料包。圖／特力屋提供

喜歡手作溫度的人越來越多，特力屋手創空間首次與三麗鷗跨界聯名，找來三麗鷗旗下兩大明星HELLO KITTY及蛋黃哥推出最萌的木作課，另外還有彈珠台、小夜燈DIY材料包，在家就可輕鬆組裝，透過可愛又呆萌的設計，療癒居家生活。

特力屋手創空間教室變身HELLO KITTY及蛋黃哥主題佈置，兩位明星更穿上特力屋橘色圍裙，為手作增添可愛Q萌元素。特力屋總經理張栢青表示，發現民眾對手作的接受度持續增溫，2019年手創空間的上課人次較前一年成長1.7倍，全年總開課堂數達到5千5百堂、可買回家自行DIY的材料包也達到近8千組的銷售量。

特力屋手創空間三麗鷗聯名手作課程將可愛元素結合實用家具，創作HELLO KITTY折合桌及蛋黃哥手推車、收納盒等手作家具，有專任手作老師專人指導教學。期間限定課程即日起開放官網及門市電話報名。

在家也能享受DIY樂趣，特力屋手創空間推出聯名系列DIY材料包，組裝簡易利用家中常備工具就能完成，這次將最為熱門的彈珠台DIY材料包加入HELLO KITTY及蛋黃哥經典圖樣組件，蛋黃哥彈珠台不僅將慵懶表情融入面板，更加入「好累喔」、「不想上班」等經典金句，療癒指數破表。