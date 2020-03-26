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宅在家看BV新節目！帥設計師Daniel Lee就是第一位來賓
最近大家宅在家的時間變多了，都做些什麼事情消磨時間呢？繼GUCCI旗下餐廳米其林三星主廚在自己IG直播教做菜、Gucci Podcast廣播頻道也帶來許多值得收聽的節目後，另一義大利品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV）全新多元平台也誕生了！讓大家可以透過IG、YouTube等收看品牌規劃的特別節目，就算宅在家也要時時增進自己的文化、藝術品味！
BV這個全新的多元平台叫Bottega之邸（Bottega Residency），每周都會邀請合作夥伴、藝術工作者或是創作謬思等來分享作品、創意思想等，在這裡你可以一窺許多作家、音樂家、電影導演和表演工作者的創作世界。目前規劃每天在IG都會更新內容，每周六提供的是新星主廚的料理與食譜教學，而周日則是電影分享。平台的第一位來賓不是別人，就是BV的帥氣創意總監Daniel Lee，他和大家分享最喜愛的藝術家David Hockney和他的畫作，也用手寫字親筆寫下自己最欣賞對方的作品和欣賞他的理由等等。
「創意與力量是BOTTEGA VENETA的核心。在這格外令人焦慮的時刻，我們感受到一份讚揚這些價值並在我
們的社區與周圍點燃喜悅與希望的責任。」 Daniel Lee表示。同時也希望藉由此創意的實驗平台，讓品牌名稱中的「BOTTEGA」一字在義大利文的原意「工坊」 能夠充分展現。
所有相關內容，使用者都可透過全球的社交平台包含Instagram、YouTube、Line、Kakao、Spotify、Apple Music、SoundCloud、微博、微信以及在www.bottegaveneta.com上特別頁面的Bottega之邸收看。
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