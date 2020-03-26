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范少勳、林哲熹 帥穿Christian Louboutin亮片運動鞋
自從前季Christian Louboutin推出用色、樣式浮誇的運動鞋，本季更以低筒Happy Rui新款營造活潑動感的形象，新生代演員范少勳、林哲熹都穿上全新春夏款，搭出動感都會的風格。
范少勳在拍攝個人宣傳照時，身穿Berluti 2020夏季系列藍綠色潑墨印花真絲襯衫及藍色大衣，高調選色搭襯Happy Rui的多彩亮片拼接皮質低筒球鞋，一身霓光亮彩，乍看相當吸睛。Happy Rui系列的靈感，來自七○年代的經典網球鞋，輪廓簡約也推出黑、白純色系，品牌的經典鉚釘則做為部分鞋款的鞋頭裝飾，另外，自2019年秋冬開始鞋底就採用增高設計，也讓穿著比例更顯頎長。
春夏運動鞋運用了全新的Christian Louboutin縮寫CL，呈現為校園字體徽章，作為鞋款的滿版印花以及鞋側的金屬Logo設計。林哲熹選穿的Happy Rui就是黑紅色系搭配的CL印花低筒球鞋，呼應牛仔裝的帥氣實穿；除了CL印花及黑白單色款之外，Happy Rui系列男鞋還有有多樣材質、顏色，包括鉚釘、亮片、塗鴉拼接的街頭風，或是麂皮、CL印花和亮片混搭的奢華款，變換多種迥異風格。
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