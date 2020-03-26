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范少勳、林哲熹　帥穿Christian Louboutin亮片運動鞋

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
范少勳（左）、林哲熹以Happy Rui春夏新款低筒球鞋配襯服裝。圖／皆為Christian Louboutin提供
范少勳（左）、林哲熹以Happy Rui春夏新款低筒球鞋配襯服裝。圖／皆為Christian Louboutin提供

自從前季Christian Louboutin推出用色、樣式浮誇的運動鞋，本季更以低筒Happy Rui新款營造活潑動感的形象，新生代演員范少勳、林哲熹都穿上全新春夏款，搭出動感都會的風格。

范少勳在拍攝個人宣傳照時，身穿Berluti 2020夏季系列藍綠色潑墨印花真絲襯衫及藍色大衣，高調選色搭襯Happy Rui的多彩亮片拼接皮質低筒球鞋，一身霓光亮彩，乍看相當吸睛。Happy Rui系列的靈感，來自七○年代的經典網球鞋，輪廓簡約也推出黑、白純色系，品牌的經典鉚釘則做為部分鞋款的鞋頭裝飾，另外，自2019年秋冬開始鞋底就採用增高設計，也讓穿著比例更顯頎長。

春夏運動鞋運用了全新的Christian Louboutin縮寫CL，呈現為校園字體徽章，作為鞋款的滿版印花以及鞋側的金屬Logo設計。林哲熹選穿的Happy Rui就是黑紅色系搭配的CL印花低筒球鞋，呼應牛仔裝的帥氣實穿；除了CL印花及黑白單色款之外，Happy Rui系列男鞋還有有多樣材質、顏色，包括鉚釘、亮片、塗鴉拼接的街頭風，或是麂皮、CL印花和亮片混搭的奢華款，變換多種迥異風格。

Happy Rui黑紅低筒球鞋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
Happy Rui黑紅低筒球鞋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
范少勳身穿Berluti服裝搭配Happy Rui的多彩亮片拼接皮質低筒球鞋。圖／Christian Louboutin提供
范少勳身穿Berluti服裝搭配Happy Rui的多彩亮片拼接皮質低筒球鞋。圖／Christian Louboutin提供
林哲熹身穿Happy Rui黑紅低筒球鞋搭配丹寧服裝，簡單帥氣。圖／Christian Louboutin提供
林哲熹身穿Happy Rui黑紅低筒球鞋搭配丹寧服裝，簡單帥氣。圖／Christian Louboutin提供
Happy Rui塗鴉亮片款，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
Happy Rui塗鴉亮片款，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
Happy Rui Spikes灰色麂皮鞋，售價28,300元。圖／Christian Louboutin提供
Happy Rui Spikes灰色麂皮鞋，售價28,300元。圖／Christian Louboutin提供
范少勳身穿Berluti服裝搭配Happy Rui的多彩亮片拼接皮質低筒球鞋。圖／Christian Louboutin提供
范少勳身穿Berluti服裝搭配Happy Rui的多彩亮片拼接皮質低筒球鞋。圖／Christian Louboutin提供
Happy Rui的多彩亮片拼接皮質低筒球鞋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
Happy Rui的多彩亮片拼接皮質低筒球鞋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供

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