范少勳、林哲熹　帥穿Christian Louboutin亮片運動鞋

自從前季Christian Louboutin推出用色、樣式浮誇的運動鞋，本季更以低筒Happy Rui新款營造活潑動感的形象，新生代演員范少勳、林哲熹都穿上全新春夏款，搭出動感都會的風格。

范少勳在拍攝個人宣傳照時，身穿Berluti 2020夏季系列藍綠色潑墨印花真絲襯衫及藍色大衣，高調選色搭襯Happy Rui的多彩亮片拼接皮質低筒球鞋，一身霓光亮彩，乍看相當吸睛。Happy Rui系列的靈感，來自七○年代的經典網球鞋，輪廓簡約也推出黑、白純色系，品牌的經典鉚釘則做為部分鞋款的鞋頭裝飾，另外，自2019年秋冬開始鞋底就採用增高設計，也讓穿著比例更顯頎長。