快訊

在芬蘭鼓吹「中國統一台灣」 華裔市議員遭議會黨團開除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環球購物中心拚療癒力 人氣貼圖「YOSISTAMP」獨家助陣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新北中和店推出「YOSISTAMP呦嘻百分百」快閃店，首度曝光4米高大氣球。圖／環球購物中心提供
新北中和店推出「YOSISTAMP呦嘻百分百」快閃店，首度曝光4米高大氣球。圖／環球購物中心提供

迎接母親節檔期，環球購物中心今年除了有消費者最關心的回饋、防疫衍生服務外，今年更注重「療癒力」，4月2日開跑的首波「初夏採購節」除了有最高16.6％回饋外，更與日本知名LINE貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」獨家聯名，在各店推出拍照打卡點、期間限定快閃店與獨家聯名商品，帶來充滿療癒感的母親節。

總下載數超過2億的LINE貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」首次快閃台灣實體通路，並與Global Mall環球購物中心獨家合作聯名會員禮，在新北中和店設有全台唯一快閃店，在車站店型板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站推出在東京車站出現過的應景站長造型佈置，鐵道迷不要錯過。

全台七店更設有會員拍照打卡點，「YOSISTAMP呦嘻百分百」即日起至5月13日在環球新北中和店打造繽紛野餐派對，有首度曝光的4米高大氣球，加上多隻「YOSISTAMP呦嘻百分百」主角。即日起至4月5日在快閃店消費全面9折(餐飲、機台除外) ；4月2日至4月5日，消費滿2,000元送日本限定「角落小夥伴吹泡泡機」一個。

環球購物中心首波母親節回饋，新北中和、桃園A8、屏東市4月2日至22日活動期間，會員於指定專門店當日累計消費滿5,000元送500元電子商品禮券，同時刷Global Mall聯名卡加贈300元電子商品禮券，再加上使用GMpay綁定Global Mall聯名卡單店單筆首刷滿888元送100點點數，最高回饋率達16.6%，為母親節檔期歷年最高回饋。

新北中和店再加碼化妝品、內睡衣滿額贈，會員當日單筆消費滿3,000元送300元電子商品禮券。車站型四店-板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站，活動期間刷聯名卡當日單卡累計消費滿2,000元送100元禮券。

環球購物中心在「初夏採購節」獨家推出「YOSISTAMP呦嘻百分百」多款聯名會員禮，4月2日至4月5日憑ikids卡不限金額發票可兌換限量「YOSISTAMP造型氣球」。刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿2,000元以上，4月2日至5日可獲「YOSISTAMP造型折疊購物袋」；4月9日至12日可獲「YOSISTAMP直傘」。

板橋車站店樓梯也換上「YOSISTAMP呦嘻百分百」造型裝置。圖／環球購物中心提供
板橋車站店樓梯也換上「YOSISTAMP呦嘻百分百」造型裝置。圖／環球購物中心提供
環球購物中心在板橋車站設有YOSISTAMP站長造型佈置。圖／環球購物中心提供
環球購物中心在板橋車站設有YOSISTAMP站長造型佈置。圖／環球購物中心提供
板橋車站店設有「YOSISTAMP呦嘻百分百」打卡點。圖／環球購物中心提供
板橋車站店設有「YOSISTAMP呦嘻百分百」打卡點。圖／環球購物中心提供
環球購物中心「初夏採購節」獨家與「YOSISTAMP呦嘻百分百」合作，推出快閃店、打卡點、獨家會員禮等。記者江佩君／攝影
環球購物中心「初夏採購節」獨家與「YOSISTAMP呦嘻百分百」合作，推出快閃店、打卡點、獨家會員禮等。記者江佩君／攝影
YOSISTAMP兔兔車票套360元。圖／環球購物中心提供
YOSISTAMP兔兔車票套360元。圖／環球購物中心提供
板橋車站店設有YOSISTAMP站長造型佈置。圖／環球購物中心提供
板橋車站店設有YOSISTAMP站長造型佈置。圖／環球購物中心提供
環球購物中心在「初夏採購節」獨家推出「YOSISTAMP呦嘻百分百」聯名會員禮。圖／環球購物中心提供
環球購物中心在「初夏採購節」獨家推出「YOSISTAMP呦嘻百分百」聯名會員禮。圖／環球購物中心提供

快閃 新北 禮券

延伸閱讀

中和vs南勢角該買哪？ 網曝「這地方」優點：生活機能佳

新北成蘆橋五股端車禍多 民代會勘盼加寬橋面

和牛滷肉飯吃到飽！樂軒「鉄火鍋」到板橋　打卡送肉盤

新北新店區環河路施工設紐澤西護欄 1天釀2起車禍

相關新聞

最新消息！故宮晶華4到6月「不接散客」 餐券可遞延

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全台觀光業，觀光客不來，連帶業績受影響的故宮晶華也宣布，4月1日起至6月30日將調整...

蛋黃哥彈珠台太療癒！特力屋X三麗鷗DIY包宅在家也能玩

喜歡手作溫度的人越來越多，特力屋手創空間首次與三麗鷗跨界聯名，找來三麗鷗旗下兩大明星HELLO KITTY及蛋黃哥推出最...

范少勳、林哲熹　帥穿Christian Louboutin亮片運動鞋

自從前季Christian Louboutin推出用色、樣式浮誇的運動鞋，本季更以低筒Happy Rui新款營造活潑動感...

環球購物中心拚療癒力 人氣貼圖「YOSISTAMP」獨家助陣

迎接母親節檔期，環球購物中心今年除了有消費者最關心的回饋、防疫衍生服務外，今年更注重「療癒力」，4月2日開跑的首波「初夏...

免碰超商公共機台更安心！ OKmart App「領取口罩專區」用手機就能快速領

今天（3月26日）是「口罩實名制2.0」第一輪預購開放超商領口罩的第一天，雖然提前預購免排隊，但領口罩時必須到超商門市的...

防疫「在家上班」需求大增！網購視訊周邊、護眼螢幕、電腦椅買氣旺

新冠肺炎疫情擴散升溫，為了降低群聚傳染風險，許多企業與公司行號開始實施遠距工作、居家辦公，也因為這股「在家上班」的需求，...

銀座白石360°無死角新婚戒 多重好禮優惠搶攻新人心

母親節一直是台灣消費市場上半年最重要的活動檔期，折扣優惠絕對不只侷限於送給媽媽的禮品，懂得精打細算的消費者往往會把握這個...

明太子天使紅蝦1元！海壽司插旗京站小碧潭 滿400送50

連鎖迴轉壽司「海壽司」自4月1日起，正式進駐京站小碧潭，並於3月29日開始試營運。為慶祝新店開幕，4月1日起，連續14天...

U值媒／米其林三星級庭園 你去過了嗎？

我到了一個沒有栗子樹的「栗林公園」，庭園的入口牌坊寫著，米其林最高評鑑三星庭園；真是出乎我意料之外，只知餐廳有米其林一星二星三星的分別評比，還真沒拜訪過三星級的景點。原來米其林指南分為「紅色指南」與「綠色指南」，紅色封面的指南書主要是評鑑餐廳與旅館的食宿指南，而綠色封面為景點推薦、交通道路等的旅遊行程規劃指南。在米其林的星星評鑑𥚃，一星為在同類別中出眾，二星代表值得繞道前往，而最高等級的三星則是值得專程造訪。

和牛滷肉飯吃到飽！樂軒「鉄火鍋」到板橋 打卡送肉盤

主打和牛燒肉料理的「樂軒」，繼2018年底首推出「鉄火牛排」之後，再於4月1日新推出姊妹品牌「鉄火鍋」，首店並將進駐Gl...

一個月要用9千萬個 Ferragamo也加入製造口罩

面對新冠肺炎的疫情威脅，又有精品品牌加入生產醫療防護用品的陣容。源自義大利的Salvatore Ferragamo正式宣...

好聲音開啟新一日 教堂響鈴腕表 給耳朵一點滋味

如何開啟新的一日很重要，有人選擇閱讀紙本或即時新聞，有人則選擇以咖啡香或運動喚醒感官身體。瑞士鐘表品牌雅典表則推出具有大...

熱門新聞

買口罩好消息！ 蘇貞昌：評估一次買更多、方式更多元

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」停業2個月

沒掃墓就是不孝？媳婦為防疫掃墓想說NO 醫師教兩招

美國疫情不退燒 下周95無鉛可能跌破20元

食藥署實測電鍋乾蒸口罩 可用3到5次

肥貓追女伴爬上樹下不來 樹頂困5天頻被鳥欺負

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。