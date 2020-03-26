環球購物中心拚療癒力 人氣貼圖「YOSISTAMP」獨家助陣

迎接母親節檔期，環球購物中心今年除了有消費者最關心的回饋、防疫衍生服務外，今年更注重「療癒力」，4月2日開跑的首波「初夏採購節」除了有最高16.6％回饋外，更與日本知名LINE貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」獨家聯名，在各店推出拍照打卡點、期間限定快閃店與獨家聯名商品，帶來充滿療癒感的母親節。

總下載數超過2億的LINE貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」首次快閃台灣實體通路，並與Global Mall環球購物中心獨家合作聯名會員禮，在新北中和店設有全台唯一快閃店，在車站店型板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站推出在東京車站出現過的應景站長造型佈置，鐵道迷不要錯過。

全台七店更設有會員拍照打卡點，「YOSISTAMP呦嘻百分百」即日起至5月13日在環球新北中和店打造繽紛野餐派對，有首度曝光的4米高大氣球，加上多隻「YOSISTAMP呦嘻百分百」主角。即日起至4月5日在快閃店消費全面9折(餐飲、機台除外) ；4月2日至4月5日，消費滿2,000元送日本限定「角落小夥伴吹泡泡機」一個。

環球購物中心首波母親節回饋，新北中和、桃園A8、屏東市4月2日至22日活動期間，會員於指定專門店當日累計消費滿5,000元送500元電子商品禮券，同時刷Global Mall聯名卡加贈300元電子商品禮券，再加上使用GMpay綁定Global Mall聯名卡單店單筆首刷滿888元送100點點數，最高回饋率達16.6%，為母親節檔期歷年最高回饋。

新北中和店再加碼化妝品、內睡衣滿額贈，會員當日單筆消費滿3,000元送300元電子商品禮券。車站型四店-板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站，活動期間刷聯名卡當日單卡累計消費滿2,000元送100元禮券。