最新消息！故宮晶華4到6月「不接散客」 餐券可遞延

我到了一個沒有栗子樹的「栗林公園」，庭園的入口牌坊寫著，米其林最高評鑑三星庭園；真是出乎我意料之外，只知餐廳有米其林一星二星三星的分別評比，還真沒拜訪過三星級的景點。原來米其林指南分為「紅色指南」與「綠色指南」，紅色封面的指南書主要是評鑑餐廳與旅館的食宿指南，而綠色封面為景點推薦、交通道路等的旅遊行程規劃指南。在米其林的星星評鑑𥚃，一星為在同類別中出眾，二星代表值得繞道前往，而最高等級的三星則是值得專程造訪。

2020-03-26 14:34