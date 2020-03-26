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最新消息！故宮晶華4到6月「不接散客」 餐券可遞延
新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全台觀光業，觀光客不來，連帶業績受影響的故宮晶華也宣布，4月1日起至6月30日將調整營業模式， 原一、二樓餐廳將進行內部設備保養與修繕工程，期間無法接受散客訂位，三樓宴會廳則將照常對外營業，持續提供婚宴、會議、以及筵宴席等服務。
故宮晶華最新消息指出，持有一樓餐券之消費者可於券面上的有效日期到期後，遞延3個月使用，亦可於6月底前持券前往台北晶華酒店栢麗廳或是誠品信義店的泰市場海鮮自助餐廳依照券面價值使用，並享用餐價格7折優惠。
故宮晶華位於故宮博物院的院區內，在綠蔭山色的環抱中，展現完美融合古今風味的中華料理，像是擬真的翠玉白菜、肉形石，香苗藏鳳袖、弦紋鼎佛跳牆都是著名餐點。
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