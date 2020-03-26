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青蘋果綠太可愛！CDG為PLAY系列換上馬卡龍色
「愛心」是設計師經常使用的創作元素，但要說到時尚圈最紅的「愛心」，絕對是Comme des Garçons的PLAY系列。這顆與波蘭插畫大師Filip Pagowski合作、誕生自2002年的「愛心」搭配俏麗的雙眼，多年來推出多種相關商品，非常多元可愛。
今年春夏，PLAY系列又換上許多新顏色，呼應了時裝秀上的繽紛天真氣息，推出多款馬卡龍亮色的單品。有紅色的大愛心搭配天空藍、粉桃紅和青蘋果綠的短袖T恤，同時也有迷你愛心款。另外像是橫條紋設計，以及搭配鏤空圓點圖騰的樣式，都洋溢著青春活力，此系列服飾預計4月中上旬在團團選品店正式販售。
另外，PLAY系列與CONVERSE的合作鞋款也呼應上述服裝色彩，首度推出彩色版本，原本主打黑、白的經典Chuck 70高筒帆布鞋變身天空藍、粉桃紅和蘋果綠款，搭配小愛心裝飾，實在是很適合春夏穿搭呀！不過這系列鞋款只在Comme des Garçons店上和CONVERSE官網有售。
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