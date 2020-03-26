快訊

政大交換生確診新冠肺炎 校長：54名師生居家檢疫中

男子持瓦斯槍搶銀樓 被老闆打傷就醫被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神秘冷色調！Jo Malone頂級「梔子花與烏木精粹」香氛

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
2020年，Jo Malone推出梔子花與烏木精粹，作為系列的最終章。圖／Jo Malone提供
2020年，Jo Malone推出梔子花與烏木精粹，作為系列的最終章。圖／Jo Malone提供

一提到Jo Malone，首先想到的是透明瓶身，銀色瓶蓋的香水吧！但其實Jo Malone有一系列充滿神秘感、真正香水迷們才會知道的「精粹系列」，從2018年起，每年推出一罐限定香氛，今年2020年，精粹系列來到最終章，以「梔子花與烏木」做為壓軸香氣，4月正式上市。

梔子花與烏木精粹的瓶身，有著神秘琥珀色漸層瓶身，充滿暖色調的高貴質感，香味以基調、中調為主，大膽重新變更香味結構，主要的純白梔子花，有著明亮甜美的香氣，交織味道濃郁的烏木，呈現出剛柔並濟的巧妙組成。

基調以琥珀與白麝香，清新又優雅的味道引出，襯出梔子花與烏木，豐厚且多重韻味交織，彷彿在沙漠中的一座英式花園，綻放出白色花朵，屬於都會感十足的迷人色調。

Jo Malone的精粹系列更推薦可以彼此疊擦，2018年的「玫瑰與白麝香」，與「梔子花與烏木」相互交融，在明亮中多了一分大馬士革玫瑰的氣息，與2019的「紫羅蘭與琥珀」疊擦，則是凸顯出性感迷人的氛圍。

2020年，Jo Malone推出紫羅蘭與琥珀精粹／100ml／9,300元。圖／Jo Malone提供
2020年，Jo Malone推出紫羅蘭與琥珀精粹／100ml／9,300元。圖／Jo Malone提供
Jo Malone在2019年推出的玫瑰與白麝香精粹。圖／Jo Malone提供
Jo Malone在2019年推出的玫瑰與白麝香精粹。圖／Jo Malone提供
Jo Malone在2018年推出的玫瑰與白麝香精粹。圖／Jo Malone提供
Jo Malone在2018年推出的玫瑰與白麝香精粹。圖／Jo Malone提供
2020年，Jo Malone推出梔子花與烏木精粹／100ml／9,300元。圖／Jo Malone提供
2020年，Jo Malone推出梔子花與烏木精粹／100ml／9,300元。圖／Jo Malone提供

延伸閱讀

台北玫瑰展開跑 700多品種 社子濕地喜見「最美猛禽」黑翅鳶

絕對必收～藝術品級絕美香水！嬌蘭鈴蘭香水瓶手工金線＋白瓷花超仙

Aesop全新Rōzu 馥香水 富詩意的花香調圈粉全球文青

全球最美防疫物資！LVMH乾洗手曝光，有迪奧瓶身＋Logo瓶蓋　網友喊：想要

相關新聞

最新消息！故宮晶華4到6月「不接散客」 餐券可遞延

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全台觀光業，觀光客不來，連帶業績受影響的故宮晶華也宣布，4月1日起至6月30日將調整...

環球購物中心拚療癒力 人氣貼圖「YOSISTAMP」獨家助陣

迎接母親節檔期，環球購物中心今年除了有消費者最關心的回饋、防疫衍生服務外，今年更注重「療癒力」，4月2日開跑的首波「初夏...

免碰超商公共機台更安心！ OKmart App「領取口罩專區」用手機就能快速領

今天（3月26日）是「口罩實名制2.0」第一輪預購開放超商領口罩的第一天，雖然提前預購免排隊，但領口罩時必須到超商門市的...

防疫「在家上班」需求大增！網購視訊周邊、護眼螢幕、電腦椅買氣旺

新冠肺炎疫情擴散升溫，為了降低群聚傳染風險，許多企業與公司行號開始實施遠距工作、居家辦公，也因為這股「在家上班」的需求，...

銀座白石360°無死角新婚戒 多重好禮優惠搶攻新人心

母親節一直是台灣消費市場上半年最重要的活動檔期，折扣優惠絕對不只侷限於送給媽媽的禮品，懂得精打細算的消費者往往會把握這個...

明太子天使紅蝦1元！海壽司插旗京站小碧潭 滿400送50

連鎖迴轉壽司「海壽司」自4月1日起，正式進駐京站小碧潭，並於3月29日開始試營運。為慶祝新店開幕，4月1日起，連續14天...

U值媒／米其林三星級庭園 你去過了嗎？

我到了一個沒有栗子樹的「栗林公園」，庭園的入口牌坊寫著，米其林最高評鑑三星庭園；真是出乎我意料之外，只知餐廳有米其林一星二星三星的分別評比，還真沒拜訪過三星級的景點。原來米其林指南分為「紅色指南」與「綠色指南」，紅色封面的指南書主要是評鑑餐廳與旅館的食宿指南，而綠色封面為景點推薦、交通道路等的旅遊行程規劃指南。在米其林的星星評鑑𥚃，一星為在同類別中出眾，二星代表值得繞道前往，而最高等級的三星則是值得專程造訪。

和牛滷肉飯吃到飽！樂軒「鉄火鍋」到板橋 打卡送肉盤

主打和牛燒肉料理的「樂軒」，繼2018年底首推出「鉄火牛排」之後，再於4月1日新推出姊妹品牌「鉄火鍋」，首店並將進駐Gl...

一個月要用9千萬個 Ferragamo也加入製造口罩

面對新冠肺炎的疫情威脅，又有精品品牌加入生產醫療防護用品的陣容。源自義大利的Salvatore Ferragamo正式宣...

好聲音開啟新一日 教堂響鈴腕表 給耳朵一點滋味

如何開啟新的一日很重要，有人選擇閱讀紙本或即時新聞，有人則選擇以咖啡香或運動喚醒感官身體。瑞士鐘表品牌雅典表則推出具有大...

揪感心！理膚寶水宣布生產乾洗手 捐贈台灣醫護助防疫

日前萊雅集團（L'Oréal）宣布旗下品牌理膚寶水LA ROCHE-POSAY，將投入生產含酒精的乾洗手，將捐贈給相關醫...

真的是一顆青蘋果！kate spade野餐風格包包超可愛

kate spade春夏季以野餐為靈感，推出色澤鮮活的青蘋果、鳳梨造型包款，還有擬真的金屬小昆蟲裝飾，幽默搞怪；maje...

熱門新聞

買口罩好消息！ 蘇貞昌：評估一次買更多、方式更多元

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」停業2個月

沒掃墓就是不孝？媳婦為防疫掃墓想說NO 醫師教兩招

美國疫情不退燒 下周95無鉛可能跌破20元

食藥署實測電鍋乾蒸口罩 可用3到5次

鐵道業第一槍！載客率狂跌 高鐵暫緩「說好的」調薪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。