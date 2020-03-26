神秘冷色調！Jo Malone頂級「梔子花與烏木精粹」香氛

一提到Jo Malone，首先想到的是透明瓶身，銀色瓶蓋的香水吧！但其實Jo Malone有一系列充滿神秘感、真正香水迷們才會知道的「精粹系列」，從2018年起，每年推出一罐限定香氛，今年2020年，精粹系列來到最終章，以「梔子花與烏木」做為壓軸香氣，4月正式上市。

梔子花與烏木精粹的瓶身，有著神秘琥珀色漸層瓶身，充滿暖色調的高貴質感，香味以基調、中調為主，大膽重新變更香味結構，主要的純白梔子花，有著明亮甜美的香氣，交織味道濃郁的烏木，呈現出剛柔並濟的巧妙組成。

基調以琥珀與白麝香，清新又優雅的味道引出，襯出梔子花與烏木，豐厚且多重韻味交織，彷彿在沙漠中的一座英式花園，綻放出白色花朵，屬於都會感十足的迷人色調。