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神秘冷色調！Jo Malone頂級「梔子花與烏木精粹」香氛
一提到Jo Malone，首先想到的是透明瓶身，銀色瓶蓋的香水吧！但其實Jo Malone有一系列充滿神秘感、真正香水迷們才會知道的「精粹系列」，從2018年起，每年推出一罐限定香氛，今年2020年，精粹系列來到最終章，以「梔子花與烏木」做為壓軸香氣，4月正式上市。
梔子花與烏木精粹的瓶身，有著神秘琥珀色漸層瓶身，充滿暖色調的高貴質感，香味以基調、中調為主，大膽重新變更香味結構，主要的純白梔子花，有著明亮甜美的香氣，交織味道濃郁的烏木，呈現出剛柔並濟的巧妙組成。
基調以琥珀與白麝香，清新又優雅的味道引出，襯出梔子花與烏木，豐厚且多重韻味交織，彷彿在沙漠中的一座英式花園，綻放出白色花朵，屬於都會感十足的迷人色調。
Jo Malone的精粹系列更推薦可以彼此疊擦，2018年的「玫瑰與白麝香」，與「梔子花與烏木」相互交融，在明亮中多了一分大馬士革玫瑰的氣息，與2019的「紫羅蘭與琥珀」疊擦，則是凸顯出性感迷人的氛圍。
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