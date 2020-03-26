免碰超商公共機台更安心！ OKmart App「領取口罩專區」用手機就能快速領

今天（3月26日）是「口罩實名制2.0」第一輪預購開放超商領口罩的第一天，雖然提前預購免排隊，但領口罩時必須到超商門市的公共機台輸入序號列印小白單，也是一個有點麻煩的步驟。為了減少大眾接觸公共機台以及排隊、群聚的機率，繼萊爾富Hi－Life VIP會員App推出口罩領取平台，用自己的手機就可完成口罩領取之後，OKmart App也推出「領取口罩專區」，不需要綁定會員也能領，提供大眾機台領取、App領取等兩種模式。

OKmart App的「領取口罩專區」，只要打開App首頁就能點選顯示為「口罩實名制2.0領取專區」，點進去後輸入領取序號及身分證末4碼，按下確認出現條碼，最後再至櫃檯刷取就可拿到口罩，不必列印小白單更環保。

另外，OKmart App「領取口罩專區」不限會員皆可使用，如果在政府指定的口罩預購平台選擇OKmart為取貨店舖，領口罩時可享大杯醇品美式咖啡買1送1，會員還可享當次消費點數加倍回饋。