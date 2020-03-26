快訊

政大54名師生居家檢疫 校長寫公開信呼籲冷靜以對

英人花蓮隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫「在家上班」需求大增！網購視訊周邊、護眼螢幕、電腦椅買氣旺

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
簡約摺疊筆記型電腦桌，原價499元、Yahoo奇摩超級商城特價269元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
簡約摺疊筆記型電腦桌，原價499元、Yahoo奇摩超級商城特價269元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供

新冠肺炎疫情擴散升溫，為了降低群聚傳染風險，許多企業與公司行號開始實施遠距工作、居家辦公，也因為這股「在家上班」的需求，從護眼螢幕、視訊周邊、電腦椅、床邊桌到快速料理、堅果零嘴，都成了網購平台的熱銷選項。Yahoo奇摩購物中心、超級商城、拍賣三平台聯手推出「在家上班防疫」、「遠距辦公免驚慌」、「居家工作熱銷」專區，Yahoo奇摩購物中心3C家電館更攜手foodpanda，即日起購買指定商品就送外送美食購物金，4月12日前單日消費滿3萬元再抽萬元美食購物金。

Yahoo奇摩購物中心公布本周最新3C熱銷榜TOP 5，因應口罩實名制2.0政策上路，讀卡機持續搶登熱銷冠軍，第二名為增加遠距工作效率、降低眼睛疲勞的護眼螢幕，其中又以24吋、32吋為選購主流，第3～5名為無線滑鼠、真無線藍牙耳機、網路攝影機。

Yahoo奇摩超級商城指出，因遠距會議、線上學習的需求大增，帶動視訊周邊設備業績單周飆漲近4倍，畫質較好的HD網路攝影機最受消費者青睞；電腦椅單周業績成長近6成，床上桌與床邊工作桌單周訂單也有近3成的增長。

居家辦公也帶動方便且DIY門檻低的「快速料理」相關食品的訂單大爆發，Yahoo奇摩購物中心「水餃」、「煎餃」單周業績飆升高達154倍，尤其是能吃到完整一隻蝦的「果貿吳媽家水餃」單周熱銷上萬顆，買氣最旺；飯、麵、蘿蔔糕等易煮主食單周業績成長20倍；「休閒零食」、「糖果」單周業績成長16倍。Yahoo奇摩購物中心針對防疫宅在家需求推出「美食快速到貨」5折起，即日起至4月5日單日消費滿8筆送350購物金。

因疫情衝擊經濟，Yahoo奇摩購物中心首波攜手Acer、Easy Shop、DR.WU、義美等品牌成立全新的「MIT台灣好物」頻道，也將持續招募更多台灣產製或具有MIT微笑標章的品牌進駐，4月12日前購買指定品牌單日消費滿2,000元以上登記就送200購物金。

此外，響應台北市政府產業發展局紓困振興措施，Yahoo奇摩超級商城成立「台北店家到你家」專區，集結台北50家嚴選名店祭出優惠5折起，還有跨店消費最高現折1,000元、超贈點10倍送等好康活動。

TP－Link Tapo C200 Wi－Fi無線智慧可旋轉高清網路攝影機，Yahoo奇摩購物中心特價888元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
TP－Link Tapo C200 Wi－Fi無線智慧可旋轉高清網路攝影機，Yahoo奇摩購物中心特價888元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
天下霸主椅子書桌椅，Yahoo奇摩拍賣價1,880元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
天下霸主椅子書桌椅，Yahoo奇摩拍賣價1,880元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
東亞Navvy 8W LED桌夾兩用檯燈，原價1,799元、Yahoo奇摩超級商城3月30日前特價1,199元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
東亞Navvy 8W LED桌夾兩用檯燈，原價1,799元、Yahoo奇摩超級商城3月30日前特價1,199元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
果貿吳媽家三盒小資含運組，原價1,394元、Yahoo奇摩購物中心3月31日前特價929元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
果貿吳媽家三盒小資含運組，原價1,394元、Yahoo奇摩購物中心3月31日前特價929元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
防疫推升居家辦公需求，網購平台電腦椅、床邊桌買氣飆漲，Yahoo奇摩購超級商城推出「遠距辦公免驚慌」專區。圖／Yahoo奇摩購超級商城提供
防疫推升居家辦公需求，網購平台電腦椅、床邊桌買氣飆漲，Yahoo奇摩購超級商城推出「遠距辦公免驚慌」專區。圖／Yahoo奇摩購超級商城提供
aibo M605五鍵式光學有線滑鼠，Yahoo奇摩拍賣特價59元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
aibo M605五鍵式光學有線滑鼠，Yahoo奇摩拍賣特價59元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供

品牌

延伸閱讀

屏東防疫消毒全縣總動員 防疫消毒大隊全員出擊

高雄市垃圾車宣導防疫不是韓國瑜了！ 換女聲增新鮮感

獨／陳奕新北市政府當替代役 首支防疫影片上線各科搶人

一同度過防疫期! 竹市公立運動場館閉館14天

相關新聞

防疫「在家上班」需求大增！網購視訊周邊、護眼螢幕、電腦椅買氣旺

新冠肺炎疫情擴散升溫，為了降低群聚傳染風險，許多企業與公司行號開始實施遠距工作、居家辦公，也因為這股「在家上班」的需求，...

銀座白石360°無死角新婚戒 多重好禮優惠搶攻新人心

母親節一直是台灣消費市場上半年最重要的活動檔期，折扣優惠絕對不只侷限於送給媽媽的禮品，懂得精打細算的消費者往往會把握這個...

明太子天使紅蝦1元！海壽司插旗京站小碧潭 滿400送50

連鎖迴轉壽司「海壽司」自4月1日起，正式進駐京站小碧潭，並於3月29日開始試營運。為慶祝新店開幕，4月1日起，連續14天...

U值媒／米其林三星級庭園 你去過了嗎？

我到了一個沒有栗子樹的「栗林公園」，庭園的入口牌坊寫著，米其林最高評鑑三星庭園；真是出乎我意料之外，只知餐廳有米其林一星二星三星的分別評比，還真沒拜訪過三星級的景點。原來米其林指南分為「紅色指南」與「綠色指南」，紅色封面的指南書主要是評鑑餐廳與旅館的食宿指南，而綠色封面為景點推薦、交通道路等的旅遊行程規劃指南。在米其林的星星評鑑𥚃，一星為在同類別中出眾，二星代表值得繞道前往，而最高等級的三星則是值得專程造訪。

和牛滷肉飯吃到飽！樂軒「鉄火鍋」到板橋 打卡送肉盤

主打和牛燒肉料理的「樂軒」，繼2018年底首推出「鉄火牛排」之後，再於4月1日新推出姊妹品牌「鉄火鍋」，首店並將進駐Gl...

一個月要用9千萬個 Ferragamo也加入製造口罩

面對新冠肺炎的疫情威脅，又有精品品牌加入生產醫療防護用品的陣容。源自義大利的Salvatore Ferragamo正式宣...

好聲音開啟新一日 教堂響鈴腕表 給耳朵一點滋味

如何開啟新的一日很重要，有人選擇閱讀紙本或即時新聞，有人則選擇以咖啡香或運動喚醒感官身體。瑞士鐘表品牌雅典表則推出具有大...

揪感心！理膚寶水宣布生產乾洗手 捐贈台灣醫護助防疫

日前萊雅集團（L'Oréal）宣布旗下品牌理膚寶水LA ROCHE-POSAY，將投入生產含酒精的乾洗手，將捐贈給相關醫...

真的是一顆青蘋果！kate spade野餐風格包包超可愛

kate spade春夏季以野餐為靈感，推出色澤鮮活的青蘋果、鳳梨造型包款，還有擬真的金屬小昆蟲裝飾，幽默搞怪；maje...

相隔20年！ANNA SUI再推保養品 以芍藥植萃帶來幸福感

近期一提到保養，話題都圍繞著戴上口罩後，會造成臉部肌膚的問題，包括冒痘痘與暗沉等問題。想要肌膚恢復穩定，不能使用太刺激的...

咖啡渣也能拿來製鞋？咖啡休閒鞋讓你好看！

你是咖啡的重癮者嗎？現代人忙碌的生活步調，在工作之餘，少不了來一杯咖啡提提神。根據統計，全世界每年要喝掉8500億杯咖啡，一杯咖啡平均會產生30克的咖啡渣，年消耗約250億公斤的廢棄咖啡渣，但妥善回收後，本身可發揮吸附異味的能力，除了可以拿來消除冰箱異味、鞋櫃除濕之外，你知道咖啡渣還能做成鞋子嗎？

學HEBE田馥甄散發女神光 就讓CITIZEN助你一臂之力

文青女神HEBE田馥甄舉手投足之間都能自然散發魅力，擔任星辰表（CITIZEN）代言人的她，更不忘在演繹品牌新表時，展露...

熱門新聞

統一發票1-2月開獎 35元買咖啡變身千萬得主

買口罩好消息！ 蘇貞昌：評估一次買更多、方式更多元

千萬富翁是你嗎？在全聯花794元中千萬特別獎

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」停業2個月

沒掃墓就是不孝？媳婦為防疫掃墓想說NO 醫師教兩招

美國疫情不退燒 下周95無鉛可能跌破20元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。