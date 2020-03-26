防疫「在家上班」需求大增！網購視訊周邊、護眼螢幕、電腦椅買氣旺

新冠肺炎疫情擴散升溫，為了降低群聚傳染風險，許多企業與公司行號開始實施遠距工作、居家辦公，也因為這股「在家上班」的需求，從護眼螢幕、視訊周邊、電腦椅、床邊桌到快速料理、堅果零嘴，都成了網購平台的熱銷選項。Yahoo奇摩購物中心、超級商城、拍賣三平台聯手推出「在家上班防疫」、「遠距辦公免驚慌」、「居家工作熱銷」專區，Yahoo奇摩購物中心3C家電館更攜手foodpanda，即日起購買指定商品就送外送美食購物金，4月12日前單日消費滿3萬元再抽萬元美食購物金。

Yahoo奇摩購物中心公布本周最新3C熱銷榜TOP 5，因應口罩實名制2.0政策上路，讀卡機持續搶登熱銷冠軍，第二名為增加遠距工作效率、降低眼睛疲勞的護眼螢幕，其中又以24吋、32吋為選購主流，第3～5名為無線滑鼠、真無線藍牙耳機、網路攝影機。

Yahoo奇摩超級商城指出，因遠距會議、線上學習的需求大增，帶動視訊周邊設備業績單周飆漲近4倍，畫質較好的HD網路攝影機最受消費者青睞；電腦椅單周業績成長近6成，床上桌與床邊工作桌單周訂單也有近3成的增長。

居家辦公也帶動方便且DIY門檻低的「快速料理」相關食品的訂單大爆發，Yahoo奇摩購物中心「水餃」、「煎餃」單周業績飆升高達154倍，尤其是能吃到完整一隻蝦的「果貿吳媽家水餃」單周熱銷上萬顆，買氣最旺；飯、麵、蘿蔔糕等易煮主食單周業績成長20倍；「休閒零食」、「糖果」單周業績成長16倍。Yahoo奇摩購物中心針對防疫宅在家需求推出「美食快速到貨」5折起，即日起至4月5日單日消費滿8筆送350購物金。

因疫情衝擊經濟，Yahoo奇摩購物中心首波攜手Acer、Easy Shop、DR.WU、義美等品牌成立全新的「MIT台灣好物」頻道，也將持續招募更多台灣產製或具有MIT微笑標章的品牌進駐，4月12日前購買指定品牌單日消費滿2,000元以上登記就送200購物金。