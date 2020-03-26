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銀座白石360°無死角新婚戒 多重好禮優惠搶攻新人心

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
銀座白石Shining Flow系列套戒，訂婚鑽戒空戒台30,000元起，對戒男戒34,000元，對戒女戒29,000元。圖／銀座白石提供
銀座白石Shining Flow系列套戒，訂婚鑽戒空戒台30,000元起，對戒男戒34,000元，對戒女戒29,000元。圖／銀座白石提供

母親節一直是台灣消費市場上半年最重要的活動檔期，折扣優惠絕對不只侷限於送給媽媽的禮品，懂得精打細算的消費者往往會把握這個機會將想要的東西買好買滿。對消費市場有25年深刻觀察的日本婚戒珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），搶在3月底就推出全新的Shining Flow系列套戒獻給戀人，搭配多重優惠，務實新人不妨列入考慮。

全新Shining Flow系列360°無死角的波浪流線形戒圈設計，以希臘愛琴海波浪為發想、銀座白石獨特的SHIRAISHI WAVE工藝製作。求婚鑽戒的配鑽與主鑽配置呈現傾斜角度，與S型戒圈巧妙貼合。同系列波浪形的女戒以三顆不同大小的鑽石依序鑲嵌，彷彿海浪拍打產生的氣泡，偏右位置設計巧思襯托鑽戒主鑽光芒，與求婚鑽戒疊戴如波浪；流暢的男戒則以平靜水面為發想，綴以鑽石光霧面（Diamond Point）工法。Shining Flow也是品牌引進台灣的首件鑽石光霧面工法製作之戒款。以鑽石微粒製成的刻刀，透過旋轉進行霧面加工製造細微凹凸，視覺效果顯得特別明亮。

即日起開跑的母親節檔期預購可享多重優惠，除了消費滿5,000元送500元，還有滿額贈價值4,000元的 「求婚神器」方案，讓難以問到的戒圍不再是問題。因應百貨母親節檔期加碼兩波優惠好禮，分別為百貨母檔首四日購買戒款，18色秘語寶石任選一顆免費鑲嵌；以及5月第二波百貨母親節檔期滿額禮加碼贈送，消費滿6萬即贈銀座白石特製象印保溫瓶，成約更有訂製戒枕、真鑽皇冠免費租借等多項好禮。

銀座白石Shinig Flow系列訂婚鑽戒，戒台30,000元起，鑽石另計。圖／銀座白石提供
銀座白石Shinig Flow系列訂婚鑽戒，戒台30,000元起，鑽石另計。圖／銀座白石提供
銀座白石Shinig Flow系列訂婚鑽戒，戒台30,000元起，鑽石另計。圖／銀座白石提供
銀座白石Shinig Flow系列訂婚鑽戒，戒台30,000元起，鑽石另計。圖／銀座白石提供
銀座白石Shining Flow系列對戒，男戒34,000元，女戒29,000元。圖／銀座白石提供
銀座白石Shining Flow系列對戒，男戒34,000元，女戒29,000元。圖／銀座白石提供
銀座白石推出全新Shining Flow系列婚戒，於母親節檔期上市搭配多重優惠。圖／銀座白石提供
銀座白石推出全新Shining Flow系列婚戒，於母親節檔期上市搭配多重優惠。圖／銀座白石提供

母親節 品牌

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