銀座白石360°無死角新婚戒 多重好禮優惠搶攻新人心

母親節一直是台灣消費市場上半年最重要的活動檔期，折扣優惠絕對不只侷限於送給媽媽的禮品，懂得精打細算的消費者往往會把握這個機會將想要的東西買好買滿。對消費市場有25年深刻觀察的日本婚戒珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），搶在3月底就推出全新的Shining Flow系列套戒獻給戀人，搭配多重優惠，務實新人不妨列入考慮。

全新Shining Flow系列360°無死角的波浪流線形戒圈設計，以希臘愛琴海波浪為發想、銀座白石獨特的SHIRAISHI WAVE工藝製作。求婚鑽戒的配鑽與主鑽配置呈現傾斜角度，與S型戒圈巧妙貼合。同系列波浪形的女戒以三顆不同大小的鑽石依序鑲嵌，彷彿海浪拍打產生的氣泡，偏右位置設計巧思襯托鑽戒主鑽光芒，與求婚鑽戒疊戴如波浪；流暢的男戒則以平靜水面為發想，綴以鑽石光霧面（Diamond Point）工法。Shining Flow也是品牌引進台灣的首件鑽石光霧面工法製作之戒款。以鑽石微粒製成的刻刀，透過旋轉進行霧面加工製造細微凹凸，視覺效果顯得特別明亮。