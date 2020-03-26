疫情時刻 SwatchGroup集團推維修保養免費取送服務

疫情時刻，減少外出、減少群聚、勤加清潔，是防疫三大要素。瑞士鐘表Swatch Group斯沃琪瑞集團推出維修保養的免費取件服務，包含歐米茄（OMEGA）、浪琴（LONGINES）、雷達（RADO）、美度（MIDO）、漢米爾頓（Hamilton）等品牌皆推出此項服務，讓保養服務減少交通移動，因此讓人身健康與手錶的精密運轉，可以兼顧。

瑞士鐘表Swatch Group斯沃琪瑞集團包含多個平價、中價位與高價款式鐘表品牌，其中像是雷達（RADO）、美度（MIDO）便預先登入官方網站，填妥資料後，在工作日的24小時內，便有專人免費前往指定地點取件。待表款回到集團統一的客戶服務中心後，報價完成後才進去保養或維修服務，服務完成後的回送也為免費服務，並可於特定專賣店或送達指定地點，其中雷達表並將在四月起啟用品牌的品牌service card，或也可掃瞄QR Code，更為便利彈性；而浪琴表的表友則可透過電話或email聯絡客服中心，同樣有專員協助安排到府取維修或保養，享受Free pick-up service的服務。

漢米爾頓（Hamilton）則預計將在四月中開通這項服務，同樣可在漢米爾頓官方網站登入資料，便可免費預約取件；最後是在集團中定位為高價位的歐米茄（OMEGA），是Swatch Group在Prestige這個分類中唯一提供此一服務的品牌，但因表款單價普遍較高，則有價位與款式的相對限制。然而在疫情時刻，能同時降低出門交通時間，並妥善為手表進行維修、保養服務，仍屬便民的一大樂事。

Swatch Group 客戶服務中心 服務時間：周一至周五 09:00-12:30、13:30-18:00 連絡電話：02-2652-3600 E-mail：cs@tw.swatchgroup.com