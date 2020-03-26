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拍賣會行程「疫」動總整理 香港春拍5月底起登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
本來4月初舉辦蘇富比香港春拍延至七月，成為最晚登場的春拍。此為蘇富比2019年秋拍現場畫面。圖／蘇富比提供
本來4月初舉辦蘇富比香港春拍延至七月，成為最晚登場的春拍。此為蘇富比2019年秋拍現場畫面。圖／蘇富比提供

新冠肺炎疫情自年初於亞洲爆發、三月開始嚴重影響歐美各地，各界原訂舉辦的各項活動也都因此受到影響，接連取消或延期，幾乎所有歐美拍賣行程都已確定延後，反而亞洲部分因為疫情控制相對穩定。原來自4月起陸續登場的香港春季拍賣會及相關亞洲預展，預計5月底開始將如期舉辦；不過所有拍賣行也都表示，視疫情狀況有必要也有可能調整。

揭開香港春拍序幕的指標性大型拍賣行蘇富比（Sotheby’s），香港春拍原訂4月初，鑑於新冠肺炎疫情在二月底影響香港甚峻，香港蘇富比當時就決定將春拍大部分的場次延到七月初舉行，惟其中最重要的三場現當代藝術專場（現代藝術晚間拍賣、當代藝術晚間及日間拍賣）則改於4月16日移師至當時尚未受到疫情影響的紐約舉辦。

只是疫情變化劇烈，僅一個月光景，歐美疫情反而比香港更加嚴重，各地辦公室均按當地政府規定停工，三月及四月的拍賣也紛紛取消或延期。蘇富比於是再度調整行程，將這三場重要的現當代藝術改回到香港，於7月5日起連同其餘各場春季拍賣一起舉行。而原定的香港及台北預展亦隨之改期。本來跟香港蘇富比同期於4月初舉辦的中國嘉德香港（China Guardian）春拍，則是改於5月底登場。

龍頭之一的佳士得（Christie’s），在三月中因歐美疫情變化採取一系列緊急措施，不過香港的春季拍賣（包含亞洲藝術及雅逸精品等）始終按原定日程於5月30日至6月3日舉行，包括台北的預展也都會照常舉辦；倒是原定分別於紐約、倫敦、日內瓦舉辦的多場拍賣，則分別改期至6月底到7月初再舉辦。富藝斯（Phillips）香港春季拍賣則將如期於5月29日至6月2日在香港JW萬豪酒店舉行，而香港春拍的亞洲巡展目前也不會有異動。原定五月中旬以前舉行的歐洲地區及美國拍賣都延期舉行，具體日期會視狀況再另行公告。

本來4月初舉辦蘇富比香港春拍延至七月，成為最晚登場的春拍。此為蘇富比2019年秋拍現場畫面。圖／蘇富比提供
本來4月初舉辦蘇富比香港春拍延至七月，成為最晚登場的春拍。此為蘇富比2019年秋拍現場畫面。圖／蘇富比提供

香港 疫情 蘇富比

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