樂高「旋風忍者」體驗活動28日起台北、台中快閃！門市消費滿額送限量兒童節驚喜包

LEGO樂高全新動畫回歸的「樂高旋風忍者」，將於3月28日起連續三周的周六、日在台北、台中快閃舉辦「旋風忍者－勇闖第一帝國」活動，現場除了播放全新動畫預告，並架設闖關體驗區可體驗全新的樂高旋風忍者系列產品。迎接兒童節，3月27日起樂高全台門市消費滿額就送限量兒童節驚喜包，樂高迷和爸媽們快帶著小孩玩起來。

樂高旋風忍者（LEGO NINJAGO）系列動畫自2011年起推出，由樂高人偶們擔任主角，在全新一季的動畫中，所有玩家都陷入了新遊戲「第一帝國」之中，整個旋風忍者城掀起懷舊遊戲機台的熱潮，但忍者城中也有越來越多的玩家消失，為了解開謎團，玩家們進入了「第一帝國」遊戲世界中與惡勢力對抗。

因應全新故事劇情，樂高推出旋風忍者一系列新品，包括引導所有玩家進入遊戲世界的「異次元遊戲機」、旋風忍者在遊戲世界中乘坐的機具、動畫故事中的場景等，全都運用樂高拼砌而成。

樂高更打造了「旋風忍者－勇闖第一帝國」活動，3月28、29日在SOGO台北忠孝館一樓中大門廣場，4月4、5日在台中新光三越一樓水舞廣場，4月11、12日在台北市信義區台北香堤大道南段快閃登場。除了男孩們喜愛的旋風忍者之外，樂高4月1日至4月5日也將在台北華山文創園區舉辦「Play Her Way做個好女孩」體驗活動。