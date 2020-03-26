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樂高「旋風忍者」體驗活動28日起台北、台中快閃！門市消費滿額送限量兒童節驚喜包

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
樂高旋風忍者系列新品「異次元遊戲機」，帶領玩家進入第一帝國遊戲世界。圖／樂高提供
樂高旋風忍者系列新品「異次元遊戲機」，帶領玩家進入第一帝國遊戲世界。圖／樂高提供

LEGO樂高全新動畫回歸的「樂高旋風忍者」，將於3月28日起連續三周的周六、日在台北、台中快閃舉辦「旋風忍者－勇闖第一帝國」活動，現場除了播放全新動畫預告，並架設闖關體驗區可體驗全新的樂高旋風忍者系列產品。迎接兒童節，3月27日起樂高全台門市消費滿額就送限量兒童節驚喜包，樂高迷和爸媽們快帶著小孩玩起來。

樂高旋風忍者（LEGO NINJAGO）系列動畫自2011年起推出，由樂高人偶們擔任主角，在全新一季的動畫中，所有玩家都陷入了新遊戲「第一帝國」之中，整個旋風忍者城掀起懷舊遊戲機台的熱潮，但忍者城中也有越來越多的玩家消失，為了解開謎團，玩家們進入了「第一帝國」遊戲世界中與惡勢力對抗。

因應全新故事劇情，樂高推出旋風忍者一系列新品，包括引導所有玩家進入遊戲世界的「異次元遊戲機」、旋風忍者在遊戲世界中乘坐的機具、動畫故事中的場景等，全都運用樂高拼砌而成。

樂高更打造了「旋風忍者－勇闖第一帝國」活動，3月28、29日在SOGO台北忠孝館一樓中大門廣場，4月4、5日在台中新光三越一樓水舞廣場，4月11、12日在台北市信義區台北香堤大道南段快閃登場。除了男孩們喜愛的旋風忍者之外，樂高4月1日至4月5日也將在台北華山文創園區舉辦「Play Her Way做個好女孩」體驗活動。

除了全新動畫之外，樂高兒童節檔期3月27日至4月12日開跑，活動期間於全台門市消費滿1,800元就可獲得限量兒童節驚喜包，內含經典樂高玩具袋、限量積木組與積木體驗包等經典好禮。

樂高旋風忍者「瘋狂帝王神廟」，售價3,199元。圖／樂高提供
樂高旋風忍者「瘋狂帝王神廟」，售價3,199元。圖／樂高提供
樂高推出旋風忍者系列新品，3月28日起連續三周的周六、日在台北、台中快閃舉辦「旋風忍者－勇闖第一帝國」體驗活動。圖／樂高提供
樂高推出旋風忍者系列新品，3月28日起連續三周的周六、日在台北、台中快閃舉辦「旋風忍者－勇闖第一帝國」體驗活動。圖／樂高提供
樂高旋風忍者「阿光的電子龍」，售價1,999元。圖／樂高提供
樂高旋風忍者「阿光的電子龍」，售價1,999元。圖／樂高提供
樂高旋風忍者系列全新一季動畫回歸，新品也完整展現動畫場景「瘋狂帝王神廟」。圖／樂高提供
樂高旋風忍者系列全新一季動畫回歸，新品也完整展現動畫場景「瘋狂帝王神廟」。圖／樂高提供
樂高旋風忍者「阿剛的極速跑車」，售價399元。圖／樂高提供
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樂高旋風忍者「黃金機械人」，售價1,599元。圖／樂高提供
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樂高旋風忍者系列全新動畫掀起懷舊遊戲機台風潮。圖／樂高提供
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樂高兒童節優惠3月27日至4月12日開跑，全台門市消費滿1,800元即可獲得限量兒童節驚喜包。圖／樂高提供
樂高兒童節優惠3月27日至4月12日開跑，全台門市消費滿1,800元即可獲得限量兒童節驚喜包。圖／樂高提供

樂高 忍者 動畫

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