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沒藉口不運動了！UNDER ARMOUR把教練宅配到府、adidas手把手要你當健身達人

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
因應新冠肺炎疫情影響，UNDER ARMOUR就仿效美食外送平台模式，為運動愛好者推出免費「UAｘ健康企業防疫專案」。圖／UNDER ARMOUR提供
因應新冠肺炎疫情影響，UNDER ARMOUR就仿效美食外送平台模式，為運動愛好者推出免費「UAｘ健康企業防疫專案」。圖／UNDER ARMOUR提供

這下子真的沒藉口不運動了，因為UNDER ARMOUR把教練直接送上門，而adidas則與知名運動應用程式Runtastic合作，直接免費體驗90天進階版，高級會員的健身計畫，讓人宅在家也能維持身材線條。

adidas觀察到因疫情緣故，消費者多數都宅在家，因此聯手了知名運動應用程式Runtastic推出adidas Training APP。圖／adidas提供
adidas觀察到因疫情緣故，消費者多數都宅在家，因此聯手了知名運動應用程式Runtastic推出adidas Training APP。圖／adidas提供

新型冠狀病毒疾病（COVID-19）來勢洶洶、疫情持續延燒，而防疫專家也勸導民眾減少進入公共場所，因此連帶的讓公立運動中心、健身房也因而暫時關閉。於是，UNDER ARMOUR就仿效美食外送平台網路下單模式，為運動愛好者推出「UAｘ健康企業防疫專案」，將教練送至指定地點，既降低群聚感染風險還能幫助消費者強身健體，增加免疫力。由於是以「企業」為單位，所以課程限制在15人至30人之間，符合現今的防疫宣導，而且完全免費，從即日起至4月底，開放每週三中午或每週五下午4:00至5:30，供企業選擇。

只要選擇運動目的、訓練部位、時間長短及頻率，應用程式便會規劃出每周課表，搭配示範影片，在家也能有如專業教練在旁一般。圖／adidas提供
只要選擇運動目的、訓練部位、時間長短及頻率，應用程式便會規劃出每周課表，搭配示範影片，在家也能有如專業教練在旁一般。圖／adidas提供

而adidas也是觀察到因為疫情緣故，消費者多數都宅在家，因此聯手了知名運動應用程式Runtastic推出adidas Training APP，讓習慣運動的族群也能在家完成鍛鍊課程。adidas Training by Runtastic可量身打造個人訓練計畫，只要選擇運動目的、訓練部位、時間長短及頻率，應用程式便會規劃出每周課表，搭配示範影片，在家也能有如專業教練在旁一般，規律的完成自主健身訓練。此外，adidas還非常佛心的提供限時90天免費的高級會員體驗，包括了專屬的訓練計畫 ，即便只是在家中，也能持續運動，維持健康狀態。

adidas Training APP by Runtastic也提供下載者，90天免費的高級會員體驗，包括了專屬的訓練計畫。圖／adidas提供
adidas Training APP by Runtastic也提供下載者，90天免費的高級會員體驗，包括了專屬的訓練計畫。圖／adidas提供

adidas 健身 疫情

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