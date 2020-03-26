和牛滷肉飯吃到飽！樂軒「鉄火鍋」到板橋 打卡送肉盤

主打和牛燒肉料理的「樂軒」，繼2018年底首推出「鉄火牛排」之後，再於4月1日新推出姊妹品牌「鉄火鍋」，首店並將進駐Global Mall環球板橋車站。為慶祝開幕，開幕前5日可享4人同行打卡，現贈美國prime級霜降牛肉的優惠活動，現賺438元。

自2018年首度登場的鉄火牛排，標榜以親民價格的台式風格，也可享受優質進口肉品，店內供應有Prime級美國牛肉、日本和牛等排餐，並搭配無限供應的附餐，增添顧客的飽足感。目前在全台共有9間分店。

新推出的姊妹牌「鉄火鍋」，同樣延續鉄火牛排的風格，共計有豚骨、昆布、沙茶、石頭、菇菇、麻辣、卜卜蜆等7款火鍋湯底，再搭配A4和牛紐約客、霜降牛、牛小排、梅花豬等等8款肉品，讓民眾組合出個人獨享火鍋，每套298～980元起。除了主餐之外，店內同樣也無限供應和牛滷肉飯、和牛咖哩飯等附餐，並有甜點與飲品。

首間鉄火鍋預計將於4月1日在Global Mall環球板橋車站正式登場。為慶祝開幕，4月1日至4月5日期間，凡4人同行打卡，現場即可獲得美國prime級霜降牛乙盤，價值438元。