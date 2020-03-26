一個月要用9千萬個 Ferragamo也加入製造口罩

面對新冠肺炎的疫情威脅，又有精品品牌加入生產醫療防護用品的陣容。源自義大利的Salvatore Ferragamo正式宣布投入口罩、乾洗手等產品製作，希望能和當地醫療機構一起攜手陪伴國民度過難關。

由於遵照義大利政府政策，目前國內民生用品以外的工廠是暫停運作的。Salvatore Ferragamo表示，已與托斯卡尼地區達成協議，旗下工廠將製造10萬枚抗菌口罩、5萬瓶乾洗手以及3,000枚具歐規FPP1等級的口罩給予當地的醫療機構。