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一個月要用9千萬個 Ferragamo也加入製造口罩
面對新冠肺炎的疫情威脅，又有精品品牌加入生產醫療防護用品的陣容。源自義大利的Salvatore Ferragamo正式宣布投入口罩、乾洗手等產品製作，希望能和當地醫療機構一起攜手陪伴國民度過難關。
由於遵照義大利政府政策，目前國內民生用品以外的工廠是暫停運作的。Salvatore Ferragamo表示，已與托斯卡尼地區達成協議，旗下工廠將製造10萬枚抗菌口罩、5萬瓶乾洗手以及3,000枚具歐規FPP1等級的口罩給予當地的醫療機構。
根據義大利民防保護部的數據，在疫情重災區倫巴底每天的口罩需求至少30萬個，全國一整個月的需求量約莫9000萬個。為了緩解龐大的口罩需求量，早前PRADA、GUCCI、寶格麗等品牌也都接連加入乾洗手、口罩和防護衣的製作。而法國方面也有BALENCIAGA、YSL等品牌加入趕工，以應付每周口罩約2400萬個的需求。
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