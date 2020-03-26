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好聲音開啟新一日 教堂響鈴腕表 給耳朵一點滋味
如何開啟新的一日很重要，有人選擇閱讀紙本或即時新聞，有人則選擇以咖啡香或運動喚醒感官身體。瑞士鐘表品牌雅典表則推出具有大教堂響鈴音聲的Sonata系列響鈴腕表，擺脫制式的電子數位鈴聲，以優美的大教堂響鈴，開啟性靈的嶄新一日。
耗時七年研發的這枚手表，最大特色是以問表的打簧機制，取代傳統響鈴錶錘擊後底蓋的蟋蟀聲。於此同時，具備矽擒縱裝置的UN-67機芯 ，其響鈴音聲可延長至一分鐘以上。同時對頻繁往返不同時區的商務旅人而言，24小時制的響鈴設定與雙時區顯示，將能更精確地判斷時間節奏。想調整時區？只要按下按鈕，便能讓時針正反調整，順時鐘或逆時鐘？都能輕鬆搞定。
當然，你仍可選擇傳統的「蟋蟀聲」，像是積家（Jaeger-LeCoultre）的Polaris Memovox響鬧腕表。由268枚零件組成、具備45小時的動力儲存的956自動上鍊機芯，只要透過表殼側邊三個表冠便能輕鬆設定上鍊、調整日期、調整鬧鈴的不同功能。表款並具200米防水與1,000小時性能測試，不走高端、但強調精密長效。
寶璣（Breguet）的Classique 7800 La Musicael音樂鬧鈴腕表則屬於收藏等級的雅玩逸作。表面上宛如曼荼羅的機刻雕花紋飾並非全然為裝飾意義，當鬧鈴機制運作時，義大利歌劇家羅西尼的經典名作《鵲賊序曲》（La Gazza Ladra）緩緩從48毫米的白金表殼流洩而出，同時表面上更緩慢旋轉，成為音聲與視覺的雙重享受。
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