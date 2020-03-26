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真的是一顆青蘋果！kate spade野餐風格包包超可愛
kate spade春夏季以野餐為靈感，推出色澤鮮活的青蘋果、鳳梨造型包款，還有擬真的金屬小昆蟲裝飾，幽默搞怪；maje則是以騎單車、逛街等活動場合為設計主題，打造手機側背包、腰包等色彩飽和的幾何包款。
享受夏日的城市野餐、舉辦池畔派對，是春夏kate spade女孩的歡樂生活，服裝以百搭實用的洋裝為主，迎合不同場合需要，飾以荷葉邊、縐褶、透視布料或誇張衣袖，櫻桃印花增添甜美；水果造型表現在包款上，是搶眼醒目的青蘋果、鳳梨手提包，分別點綴了金屬小毛蟲、甲蟲，野餐籃概念的藤編包則裝飾了立體櫻桃，草莓造型零錢包相對小巧可愛；此外，口金包、托特包則是以水果、格紋互為搭配，細節處飾以螢光色，展現更為繽紛誇張的效果。
maje則是在2020春夏以不同場合需求設計包款，有別以往，用相對銳利的幾何線條、鱷魚壓紋和霓光炫色作為表現元素，讓偏甜的青春氣息多了酷帥個性，且反映當代女孩的生活，例如C Walk系列是配合騎乘單車，因此可兼背、也可繫於腰上；此外還有圓形輪廓的Disque Bag，是派對配件，A Bag靈感來自巴黎羅浮宮，有建築結構線條，可斜背的P Walk手機袋則是時髦小尺寸，讓日常造型更吸睛。
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