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真的是一顆青蘋果！kate spade野餐風格包包超可愛

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
kate spade Nicola野餐系列蕉葉綠蘋果造型肩背包，售價1,1400元。圖／kate spade提供
kate spade Nicola野餐系列蕉葉綠蘋果造型肩背包，售價1,1400元。圖／kate spade提供

kate spade春夏季以野餐為靈感，推出色澤鮮活的青蘋果、鳳梨造型包款，還有擬真的金屬小昆蟲裝飾，幽默搞怪；maje則是以騎單車、逛街等活動場合為設計主題，打造手機側背包、腰包等色彩飽和的幾何包款。

享受夏日的城市野餐、舉辦池畔派對，是春夏kate spade女孩的歡樂生活，服裝以百搭實用的洋裝為主，迎合不同場合需要，飾以荷葉邊、縐褶、透視布料或誇張衣袖，櫻桃印花增添甜美；水果造型表現在包款上，是搶眼醒目的青蘋果、鳳梨手提包，分別點綴了金屬小毛蟲、甲蟲，野餐籃概念的藤編包則裝飾了立體櫻桃，草莓造型零錢包相對小巧可愛；此外，口金包、托特包則是以水果、格紋互為搭配，細節處飾以螢光色，展現更為繽紛誇張的效果。

maje則是在2020春夏以不同場合需求設計包款，有別以往，用相對銳利的幾何線條、鱷魚壓紋和霓光炫色作為表現元素，讓偏甜的青春氣息多了酷帥個性，且反映當代女孩的生活，例如C Walk系列是配合騎乘單車，因此可兼背、也可繫於腰上；此外還有圓形輪廓的Disque Bag，是派對配件，A Bag靈感來自巴黎羅浮宮，有建築結構線條，可斜背的P Walk手機袋則是時髦小尺寸，讓日常造型更吸睛。

maje在2020春夏以日常生活的不同場合、活動設計配件系列。圖／maje提供
maje在2020春夏以日常生活的不同場合、活動設計配件系列。圖／maje提供
kate spade春夏系列以女孩們享受夏日城市野餐或池畔派對為靈感。圖／kate spade提供
kate spade春夏系列以女孩們享受夏日城市野餐或池畔派對為靈感。圖／kate spade提供
maje Shinez紅色鱷魚壓紋圓形腰包，售價6,960元。圖／maje提供
maje Shinez紅色鱷魚壓紋圓形腰包，售價6,960元。圖／maje提供
maje C Walk黃色鱷魚壓紋肩背包，售價6,960元。圖／maje提供
maje C Walk黃色鱷魚壓紋肩背包，售價6,960元。圖／maje提供
kate spade野餐系列藤編櫻桃綴飾肩背包，售價1,1400元。圖／kate spade提供
kate spade野餐系列藤編櫻桃綴飾肩背包，售價1,1400元。圖／kate spade提供
kate spade野餐系列燈泡黃鳳梨造型肩背包，售價13,700元。圖／kate spade提供
kate spade野餐系列燈泡黃鳳梨造型肩背包，售價13,700元。圖／kate spade提供
kate spade春夏系列有多款透明托特包，以及靈感來自野餐的水果造型包款。圖／kate spade提供
kate spade春夏系列有多款透明托特包，以及靈感來自野餐的水果造型包款。圖／kate spade提供
kate spade野餐系列櫻桃派草莓零錢包，售價3,800元。圖／kate spade提供
kate spade野餐系列櫻桃派草莓零錢包，售價3,800元。圖／kate spade提供
kate spade Nicola雲霧藍旋釦肩背包，售價1,5200元。圖／kate spade提供
kate spade Nicola雲霧藍旋釦肩背包，售價1,5200元。圖／kate spade提供
maje P Walk桃紅鱷魚壓紋手機收納袋，售價5,800元。圖／maje提供
maje P Walk桃紅鱷魚壓紋手機收納袋，售價5,800元。圖／maje提供
maje在2020春夏以不同場合和活動設計配件系列，kate spade則是以野餐為靈感推出蘋果造型肩背包。圖／kate spade、maje提供
maje在2020春夏以不同場合和活動設計配件系列，kate spade則是以野餐為靈感推出蘋果造型肩背包。圖／kate spade、maje提供

野餐 單車

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