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口罩族保養需求增 ANNA SUI全新「芍藥植萃系列」搶市

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
ANNA SUI將在4月1日推出全新「芍藥植萃保養系列」，距離ANNA SUI上次推出保養系列，已有20年之久，令安娜蘇迷敲碗期待。 圖／台灣奧碧虹提供
ANNA SUI將在4月1日推出全新「芍藥植萃保養系列」，距離ANNA SUI上次推出保養系列，已有20年之久，令安娜蘇迷敲碗期待。 圖／台灣奧碧虹提供

受新冠肺炎疫情影響，彩妝需求驟減，回歸基本面的日常保養品大受歡迎。瞄準新一波美妝趨勢風向球，ANNA SUI將在4月1日推出全新「芍藥植萃保養系列」，而距離ANNA SUI上次推出保養系列，已有20年之久，也讓安娜蘇迷敲碗期待。

Albion集團台灣總經理陳靜怡表示，ANNA SUI在台灣市場一直佔據華麗設計師彩妝品牌的地位，如同時尚設計師Anna的鮮明形象，多年來ANNA SUI彩妝設計始終走在最前端，色選設計及獨特識別，圈粉無數安娜蘇鐵粉。

暌違20年，ANNA SUI推出全新「芍藥植萃保養系列」，不僅訴求提供「食療級植萃養膚」的保養新概念外，亦保留品牌一貫色彩鮮明且浪漫華麗的包裝風格，令人眼睛為之一亮。

陳靜怡也透露，全新「芍藥植萃保養系列」靈感來源，是時尚設計師Anna本人，有一天佇立在自己紐約的展覽中，環顧自己作品時突然靈感湧現，希望再次推出ANNA SUI完整的保養品系列，Anna本著自己來自於東方的淵源，因此此次特別從東方食療擷取靈感。

ANNA SUI「芍藥植萃保養系列」共有10個品項，包括：精華露、水晶露、精華凝露、保濕凝凍、潔膚乳、潔膚霜，以及卸妝油和卸妝水。除有核心主成份芍藥萃取，訴求能促進肌膚活力，改善臉部暗沉外，另還對應各種不同肌膚需求，分別再添加高麗蔘、和昆布、薄荷、綠茶、膠原胜肽、玻尿酸、蘋果和山茶籽等植萃成分。

品項豐富的「芍藥植萃保養系列」，訴求肌膚保養宜著重於肌膚因各種天氣、身體狀況的改變而出現的問題及情緒，並及時補充相對應的天然植萃營養成分，以Play Today趣玩保養的概念來養膚，進而解決肌膚問題。

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