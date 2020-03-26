涼夏飲品也吹防疫風 85℃「一顆檸檬」系列強勢回歸

防疫除了戴口罩、勤洗手，還可以從飲食著手。85℃最夯飲品「一顆檸檬」系列今夏強勢回歸。

85℃表示，「一顆檸檬」系列飲品選用新鮮進口加州黃金檸檬，單是維生素C就是蘋果的十倍，現點現榨，搭配紅茶、綠茶、青茶，今年更推出三款新口味，一顆檸檬冬瓜、一顆檸檬愛玉綠茶、一顆檸檬鮮桔，訴求喝完一杯等同吃了一顆檸檬，且自即日起一顆檸檬系列六種飲料任選第二杯半價（價低者折）。

85˚C進一步指出，一顆檸檬系列飲品，將整顆新鮮的黃檸檬，以不完全切斷的方式間隔劃切後放入杯中，再用濟汁棒壓出檸檬原汁，每一杯都是新鮮現榨檸檬原汁，滿滿維他命C，再選擇搭配紅茶、綠茶或青茶，酸酸甜甜的口感，既解渴又解膩。

今年加碼推出三款新選擇，其中，經典台式古早味「一顆檸檬冬瓜」，將一顆檸檬搭配長時間浸漬砂糖熬煮的嚴選在地冬瓜露，充滿懷舊風味。還有搭配茉莉清香綠茶，再加進軟Q的愛玉，適合喜歡古溜古溜口感的人。另，也可選擇搭配清爽酸甜鮮桔的「一顆檸檬鮮桔」。