相隔20年！ANNA SUI再推保養品 以芍藥植萃帶來幸福感

近期一提到保養，話題都圍繞著戴上口罩後，會造成臉部肌膚的問題，包括冒痘痘與暗沉等問題。想要肌膚恢復穩定，不能使用太刺激的保養品，以植萃為主的保養品，有效果但又不會太刺激，能夠長期穩定肌膚狀況。而過往以華麗的彩妝品受到歡迎的ANNA SUI，現在相隔20年重新進軍保養品市場，就率先推出芍藥植萃保養系列，要帶給大家幸福感。

形象強烈的ANNA SUI，很難與東方的芍藥植萃聯想，Albion集團台灣總經理陳靜怡表示，ANNA SUI一直給人華麗的印象，多以彩妝為主。此次借重Albion實驗室頂尖研發技術與製作，搭配東方食療與植萃成分，確保有ANNA SUI華麗鮮明的品牌形象，推出保養系列，加入肌膚保養戰場，一起為大家守護肌膚。

ANNA SUI與Albion的合作，以芍藥植萃保養系列，共推出10個品項，要肌膚鮮嫩欲滴，又滿懷著年輕，同樣有著華麗瓶身。

肌膚保養第一步，就從清潔開始，山茶籽卸妝油、山茶籽卸妝水，區分成不同肌膚與喜歡特別質地的人選擇，能清送帶走臉上髒汙。玻尿酸保濕潔膚乳，讓卸妝後能徹底清潔，有著高彈力豐厚泡沫，深層清潔毛孔髒污，內含玻尿酸，洗後不緊繃。定期的去角質，可以讓保養快速吸收，新推出的蘋果去角質潔膚霜，富含有機酸，不含顆粒的溫和感，使用後肌膚透亮，打擊暗沉。

想要養出幸福感與亮眼好膚質，ANNA SUI推出養膚三步驟。

第一步、前導打開吸收力

以膠原胜肽水精露，打開肌膚吸收養分通道，奈米級分子水精露質地，添加油酸、滲透型玻尿酸與油酸，幫助肌膚後續保養的吸收。

第二步、選擇適當的保濕產品

ANNA SUI開拓4款植萃天然系的精華露，高麗蔘激活精華露能激活年輕的肌膚，薄荷毛孔緊緻精華露能緊緻毛孔，帶走油光還給肌膚清爽感受。和昆布保濕精華凝露利用和昆布萃取，富含礦物質及氨基酸的特性，給肌膚閃人透亮的完美光澤，綠茶平衡精華露則適合混合肌膚，綠茶萃取兼具抗氧化與平衡肌膚油脂的功效，提升肌膚抵禦外在的傷害能力。

第三步：鎖住肌膚水分