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學HEBE田馥甄散發女神光 就讓CITIZEN助你一臂之力
文青女神HEBE田馥甄舉手投足之間都能自然散發魅力，擔任星辰表（CITIZEN）代言人的她，更不忘在演繹品牌新表時，展露自信風采。因此，想和HEBE同樣具備迷人氣質，你又怎能少了這一只星辰表。
CITIZEN延用備受女性消費者喜愛的Sakura pink櫻花粉紅金，來替春天的氛圍定調，讓每個人都能輕易且帶有自信的散發光芒。不僅如此，採用不到兩顆馬卡龍的重量的超級鈦材質來製表也是這季CITIZEN的重點之一，加上免去定期更換電池的光動能，除了美型更兼具實用功能。像是HEBE在形象廣告中演繹的ES9444-50B腕表，表徑為精巧的27毫米，包含表殼、表鍊都採用鈦金屬製成，並鍍上獨家的花粉紅金，同時具備了24個城市時間、萬年曆、夏令時間、日期顯示，重量僅有34公克，因此讓人愛不釋手。
另外同樣帶有櫻花粉紅金的女表包括了ES9444-50X系列，還搭配了白蝶貝表盤，並在其上鑲嵌4顆天然鑽石，有著全球多局電波接收，因此暢遊世界各地，調整時差簡易上手。而C1047-57W腕表則以鑽石戒台為設計概念，採用四角的爪鑲設計，更能聚焦表盤的設計，一樣採取了櫻花粉紅色裝飾並帶有立體時標及不規則的切格線條，戴上手透過不同角度的欣賞，就如同一朵朵正在綻放的櫻花，讓人驚艷不已。
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