自己的義大利自己救！寶格麗70萬瓶防疫乾洗手來了

義大利是歐洲新冠肺炎最嚴重的災區，自3月9日起實行鎖國至今逾2週，疫情終於在這兩天稍微趨緩。自從義大利疫情爆發以來，該國時尚圈投入抗疫行列不遺餘力：普拉達（PRADA）、古馳（GUCCI）等服裝品牌都相繼宣布旗下工廠投入生產防護衣。義大利國寶級設計師亞曼尼（Giorgio Armani）捐出大筆善款，並買下全國報紙版面刊登鼓勵醫療人員的廣告。富比世認證的第一時尚網紅Chiara Ferragni除了帶頭捐款，更運用網路影響力為義大利防疫人員籌募抗疫資金。

最新加入這個義大利抗疫團隊的，是創立於羅馬的珠寶精品品牌寶格麗（BVLGARI）。品牌昨日透過官方IG的限實動態宣布，將與長期合作的香水廠商ICR（ICR Industrie Cosmetiche Riunite S.p.A.）合作製造70萬瓶的乾洗手，將透過義大利人民保護署（Dipartimento della Protezione Civile）捐贈給全國各地的醫療單位。ICR是寶格麗長期合作的香水製造廠商，除了寶格麗，也為Blumarine、Salvatorre Ferragamo、Emanuel Ungaro等諸多義大利時尚設計師及品牌製造香水。其總部位於米蘭近郊，正在位於受到疫情影響最嚴重的倫巴底區核心。 寶格麗投入抗疫團隊，將捐贈70萬瓶乾洗手給義大利的醫療單位。圖／取自IG ＠bulgari 寶格麗投入抗疫團隊，將捐贈70萬瓶乾洗手給義大利的醫療單位。圖／取自IG ＠bulgari 寶格麗投入抗疫團隊，將捐贈70萬瓶乾洗手給義大利的醫療單位。圖／取自IG ＠bulgari 寶格麗投入抗疫團隊，將捐贈70萬瓶乾洗手給義大利的醫療單位。圖／取自IG ＠bulgari