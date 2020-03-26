咖啡渣也能拿來製鞋？咖啡休閒鞋讓你好看！

你是咖啡的重癮者嗎？現代人忙碌的生活步調，在工作之餘，少不了來一杯咖啡提提神。根據統計，全世界每年要喝掉8500億杯咖啡，一杯咖啡平均會產生30克的咖啡渣，年消耗約250億公斤的廢棄咖啡渣，但妥善回收後，本身可發揮吸附異味的能力，除了可以拿來消除冰箱異味、鞋櫃除濕之外，你知道咖啡渣還能做成鞋子嗎？



「XpreSole™咖啡防水休閒鞋」以回收咖啡渣結合回收寶特瓶做成鞋身紗線，以大量替代石化材料，減少地球廢棄物，貫徹循環經濟的概念。結合潮流設計的超輕量休閒鞋款，具有防水抗污的功能。最特別的是，XpreSole™的咖啡分子能夠有效控制異味發散，除濕快乾，並且具有高UV防曬係數 (>50)！



大部分市面上的鞋墊以及鞋底都是由石油和其他化合物製成，在製鞋業普遍製造汙染的省思下，屢屢獲得國際設計大獎項殊榮的CCILU(馳綠)團隊，花了三年的時間研究和開發獨有的專利技術，將從台灣各地咖啡店回收的廢棄咖啡渣，改製成極度舒適並且性能優異的鞋墊以及鞋底材料，同時散發清淡迷人的咖啡香氣。此項獨特的XpreSole™技術也讓CCILU(馳綠)團隊在2018年之後，再度連莊了2019年德國紅點設計大獎！

