家樂福日本周限定首買！北川半兵衛抹茶糕點、草莓可樂

不用冒險搭機出國，在家樂福也能買遍全日本，大啖日本地方名物特產！家樂福日本周網羅從平成到令和的日本人氣一番好物，活動期間至4月7日，購買指定日本周主題商品每滿499元還可以29元加價購ITSUKI熊本熊黑麻油豚骨風味拉麵176克一包(價值65元)。

家樂福表示，此次日本周選物超過上百支新品，其中，最推薦的明星商品是首度引進、多次榮獲日本茶最高榮譽全國茶品評會農林水產大臣賞的日本京都宇治百年老店「北川半兵衛」抹茶製成的職人點心系列，總計15款抹茶糕點，抹茶控絕對要嘗嘗。同時，還有日本豆菓子品牌千成堂杏仁果、日本期間限定北日本迷你蘿蔓抹茶奶油酥、丸金抹茶味杯子蛋糕等30多支旅日必買的伴手禮。

日本京都宇治市最引以為傲的是出產日本高品質的抹茶，除了糕點之外，這次宇治抹茶也特別與台灣知名的零食品牌合作，以京都宇治茶茶小王子為聯名包裝代表，推出包括：77新貴派小格酥、乳加京都宇治抹茶巧克力、雪之戀茶茶小王子水滴型蛋捲、中祥抹茶餅乾、卡迪那洋芋片宇治抹茶口味、橘平屋茶茶小王子抹茶風味味付海苔等超過20多個聯名新品。

抹茶之外，春季也是日本草莓商品季，家樂福一次引進10支草莓控最愛的甜食，包含：春日井xylicrystal草莓口味糖及軟糖、山內甜王草莓奶油味瑞士捲、日本古早手工製法京都岩井製菓櫻花糖、世界首款2020年日本夢幻限定Coca Cola可樂草莓口味等限量商品。