聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝術品級絕美香水！嬌蘭鈴蘭香水瓶手工金線+白瓷花超仙

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水縷金瓷卉蜂印瓶（限量50組）／125ml＋20ml／23,700元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水縷金瓷卉蜂印瓶（限量50組）／125ml＋20ml／23,700元。圖／嬌蘭提供

鈴蘭花綻放，代表春天到來，在法國，鈴蘭花從查理九世以來，一直是幸運的象徵。法國嬌蘭從2006年起，每年都會推出限量版包裝的鈴蘭淡香水，2020年，鈴蘭淡香水換上縷金瓷卉蜂印瓶，將這分幸運，療癒近期疫情上的心情轉換，帶給大家一分幸運與健康的氣息。

鈴蘭的鐘狀小白花隨風輕擺，如同敲響春天到來的鐘，綻放出內心的新希望。法國嬌蘭的調香師們，將難以萃取的鈴蘭花精油，注入「鈴蘭淡香水縷金瓷卉蜂印瓶」中，前味以佛手柑，如同果園的清新，中味調性以玫瑰、茉莉，更襯托後味鈴蘭的純粹香氣。

結合春天景象，讓使用者如同迎接每天的幸運，2020年度的包裝，邀來Maison Massillon設計工作室合作，靈感以新娘花冠為主，瓶身有特殊的花卉飾品，以24K金線，縫串上純白瓷花、鍍金鑲飾綠葉，放置於圓頂蓋，成為最美的鈴蘭花裝飾。

瓶身上細看有著69隻紛飛蜜蜂，以及MUGUET燙金字樣，擺放在桌上，如同絕美的藝術品般，全台限量50個，還多搭配一款隨身香。

幸運香氣不只有香水，室內也要充滿春天的瀰漫， 以莫蘭迪綠色燭體，呼應著白色餅乾瓷罐，襯托出鈴蘭香氣的清新感受，更呼應了帝埃里‧瓦賽（Thierry Wasser）的鈴蘭淡香水配方，如同曬著春天帶來的和煦陽光，迎接著新希望及幸運到來。

嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水縷金瓷卉蜂印瓶（限量50組）／125ml＋20ml／23,700元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水縷金瓷卉蜂印瓶（限量50組）／125ml＋20ml／23,700元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭幸福永駐鈴蘭香氛蠟燭（限量55個）／180g／3,050元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭幸福永駐鈴蘭香氛蠟燭（限量55個）／180g／3,050元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水縷金瓷卉蜂印瓶，有著手工打造的金線與白瓷鈴蘭花。圖／嬌蘭提供
嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水縷金瓷卉蜂印瓶，有著手工打造的金線與白瓷鈴蘭花。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭與Maison Massillon設計工作室合作，手繪鈴蘭淡香水縷金瓷卉封印瓶設計稿。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭與Maison Massillon設計工作室合作，手繪鈴蘭淡香水縷金瓷卉封印瓶設計稿。圖／嬌蘭提供
嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水縷金瓷卉蜂印瓶（限量50組）／125ml＋20ml／23,700元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水縷金瓷卉蜂印瓶（限量50組）／125ml＋20ml／23,700元。圖／嬌蘭提供

法國 疫情

延伸閱讀

周蕙遙戀梵谷 43歲生日開放「點歌傳情」

Aesop全新Rōzu 馥香水 富詩意的花香調圈粉全球文青

保濕＋抗老一瓶能搞定！嬌蘭極地湧泉保濕推3款新乳液

內斂文青最愛！Aesop Rōzu馥香水呈現玫瑰花一生起落

相關新聞

兒童免費、成人半價！六福村連假優惠 還有動物派對

隨著兒童節即將到來，六福村自4月2日起，連續4天推出全民童樂優惠活動。每人優惠價499元，12歲以下兒童，還可享免費入園...

家樂福日本周限定首買！北川半兵衛抹茶糕點、草莓可樂

不用冒險搭機出國，在家樂福也能買遍全日本，大啖日本地方名物特產！家樂福日本周網羅從平成到令和的日本人氣一番好物，活動期間...

藝術品級絕美香水！嬌蘭鈴蘭香水瓶手工金線+白瓷花超仙

鈴蘭花綻放，代表春天到來，在法國，鈴蘭花從查理九世以來，一直是幸運的象徵。法國嬌蘭從2006年起，每年都會推出限量版包裝...

線上消費激增 台隆手創館App上線再送會員300元

新冠肺炎疫情時期，消費者盡量避免出門對線上購物的需求越來越高，各實體通路也紛紛佈局線上購物並「成就解鎖」，讓民眾購物免出...

所有商品都能搭門號辦優惠！遠傳電信X全國電子「土城中央複合門市」3/27開幕

遠傳電信自去年起陸續展開跨業態聯合展店，打造創新多元的店格，像是桃園中壢、新竹站前與路易莎咖啡合作的數位體驗咖啡館，以及...

甜甜der好想吃！「小熊軟糖指甲」當紅 粉嫩色系太繽紛

春天到了，許多女孩都喜歡做美甲，也要跟著換季，最近從南韓到小紅書、歐美女孩，超多美眉都愛上「小熊軟糖指甲」，就是以經典的...

新光三越美麗台線上購物節 美妝3千現抵3百、2千免運

一場疫情，帶給百貨業一場零售大變革，新光三越針對有上半年周年慶之稱的「初夏購物節」，呼應疫情時代民眾增加線上購物需求，今...

台北晶華「買6,000送11,000」 住客全天暢食哈根達斯

迎接即將來臨的春假，晶華酒店針對國人旅遊市場再加碼，推出「買6,000、送1,1000」餐飲升級版，4月2日至5日入住，...

山系酒鬼必備、日本銷售冠軍罐裝調酒 雙酒新上市

日本銷售冠軍的罐裝調酒、台灣品牌新款啤酒，不約而同主打9%的高酒精濃度，以實驗精神挑戰「酒」的無限變化。

以為是文青歌手結果是楊謹華 和孟耿如撞包Chloé一起變成「小清新人妻」

楊謹華看展覽，輕便的西裝外套、白色高領衫與牛仔褲，文青氣息上身，背著Chloé Faye Bag，簡單造型與孟耿如撞包，...

蘑菇傘、小夜燈、多功能小邊桌超萌！康是美「MOOMIN滿額加價購」14款限量商品快衝一波

北歐療癒小精靈MOOMIN今年滿75歲了，康是美將於4月1日起推出「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，單筆消費滿...

潮牌聯手運動品牌推限量鞋 融入絕版牛仔布料每一雙都超欠買

潮牌聯手運動品牌推出限量鞋，充滿了話題性設計，每一雙都欠買！Converse的聯名鞋款，可說次次都有新梗，不只有宮下貴裕...

熱門新聞

快來對！1-2月統一發票中獎號碼出爐 千萬特別獎「12620024」

統一發票1、2月今開獎 上一期千萬特別獎五張未領

氣象局今年首發海嘯消息 7.8地震引發海嘯不影響台灣

統一發票1-2月開獎 35元買咖啡變身千萬得主

口罩2.0第二輪今天開始預購 蔡總統提醒：不用搶快

千萬富翁是你嗎？在全聯花794元中千萬特別獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。