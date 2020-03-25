藝術品級絕美香水！嬌蘭鈴蘭香水瓶手工金線+白瓷花超仙

鈴蘭花綻放，代表春天到來，在法國，鈴蘭花從查理九世以來，一直是幸運的象徵。法國嬌蘭從2006年起，每年都會推出限量版包裝的鈴蘭淡香水，2020年，鈴蘭淡香水換上縷金瓷卉蜂印瓶，將這分幸運，療癒近期疫情上的心情轉換，帶給大家一分幸運與健康的氣息。

鈴蘭的鐘狀小白花隨風輕擺，如同敲響春天到來的鐘，綻放出內心的新希望。法國嬌蘭的調香師們，將難以萃取的鈴蘭花精油，注入「鈴蘭淡香水縷金瓷卉蜂印瓶」中，前味以佛手柑，如同果園的清新，中味調性以玫瑰、茉莉，更襯托後味鈴蘭的純粹香氣。

結合春天景象，讓使用者如同迎接每天的幸運，2020年度的包裝，邀來Maison Massillon設計工作室合作，靈感以新娘花冠為主，瓶身有特殊的花卉飾品，以24K金線，縫串上純白瓷花、鍍金鑲飾綠葉，放置於圓頂蓋，成為最美的鈴蘭花裝飾。

瓶身上細看有著69隻紛飛蜜蜂，以及MUGUET燙金字樣，擺放在桌上，如同絕美的藝術品般，全台限量50個，還多搭配一款隨身香。