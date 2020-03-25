所有商品都能搭門號辦優惠！遠傳電信X全國電子「土城中央複合門市」3/27開幕

遠傳電信自去年起陸續展開跨業態聯合展店，打造創新多元的店格，像是桃園中壢、新竹站前與路易莎咖啡合作的數位體驗咖啡館，以及台北南昌的7－ELEVEN數位門市，今年再次擴大3C合作版圖，推出第4家Combo複合店，與全國電子聯手推出「土城中央」3C數位匯流門市，不僅所有商品都能搭配遠傳門號申辦優惠，開放式的體驗空間也能讓消費者感受智慧家電與數位生活融合的便利，3月27日開幕將推出多項獨家限定優惠。

遠傳電信與全國電子聯手推出的「土城中央」複合門市鄰近日月光商場與多個住商社區，提供上萬種3C家電商品、情境體驗場域與申辦門號、數據或數位內容等服務，並且打造IOT智慧影音娛樂區、3C數位匯流區、時尚生活家電區等3大應用區，期望在未來5G生活場域中，結合遠傳5G大頻寬、低延遲、大規模物聯網的特性，帶來4K／8K影音、電競、AR／VR等進階應用體驗。

3月27日遠傳電信X全國電子「土城中央」複合門市慶開幕，遠傳祭出全台獨家方案，於遠傳土城中央複合門市申辦門號並搭配全國電子全館商品，可享獨家專案優惠價，前40名申辦加碼再送遠百4合1禮券500元。3月27日至3月29日於遠傳申辦、續約門號或至全國電子消費滿3,000元，皆可獲贈摸彩券一張，有機會抽中聲寶32型LED顯示器＋視訊盒、Panasonic熱水瓶、空氣清淨機等大獎；全國電子迎接開幕強力推出Dyson V8 Carbon Fibre SV10E無線吸塵器、聯想IdeaPad S145 14吋超值輕薄筆電等指定商品搭配遠傳指定費率方案專案價0元。