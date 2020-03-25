兒童免費、成人半價！六福村連假優惠 還有動物派對

隨著兒童節即將到來，六福村自4月2日起，連續4天推出全民童樂優惠活動。每人優惠價499元，12歲以下兒童，還可享免費入園的優惠。自4月起，也有熱鬧的「動物派對」系列活動登場，讓遊客可以達到寓教於樂的效果。

六福村全新推出的「動物派對」活動，自4月起至5月31日期間舉行。本次為了提昇動物行為豐富化，特別為豬尾猴打造出輪胎盪鞦韆、欄杆、吊床、獨木橋等等設施。並且為狐獴家族打造全新的「天空之橋」與「幸福摩天輪」等項目，增加狐獴們攀爬、抓等行為，同時訓練動腦覓食。業者表示，民眾可以透過踩踏空中腳踏車繞生態猴園、搭乘猛獸巴士、歡樂驚喜蒸氣小火車等3種動物觀賞方式遊園