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甜甜der好想吃！「小熊軟糖指甲」當紅 粉嫩色系太繽紛
春天到了，許多女孩都喜歡做美甲，也要跟著換季，最近從南韓到小紅書、歐美女孩，超多美眉都愛上「小熊軟糖指甲」，就是以經典的小熊軟糖為靈感，在指甲上多了可愛的小熊軟糖，可愛又立體的質感，讓人一看就好想吃，大呼「好甜啊」。
小熊軟糖指甲其實不是今年才流行，但每次到了春夏，就又會掀起一波風潮。看似立體的小熊軟糖，當然不是用「真實的小熊軟糖」來製造，而是利用模具與光療膠。想要自己嘗試的話，可以去購買小熊軟糖的模具，搭配多樣顏色的光療膠，就能製造出小熊軟糖造型的小模型，接下來只要把它黏到美甲上就可以囉。
即使是小熊軟糖美甲，韓系風格與歐美風格也有大不同。
韓系風格／顏色輕柔超可愛
通常韓妞、櫻花妹做的小熊軟糖指甲，顏色多數比較輕柔且可愛，帶點透明的質感，通常會擦上較具透明感的指彩，顏色也是春夏為主的粉嫩色系，搭配略帶點透明感的小熊軟糖，如果想要更閃耀，可以放點亮粉，整體質感更亮眼。
歐美風格／顏色大膽又濃烈
歐美風格的小熊軟糖美甲，顏色則是大膽又濃烈，而且不少歐美美眉們，都會裝上比較長的指甲，並運用其他小圖案裝飾，小熊軟糖的模型也會比較大，顏色飽和度也更高，甚至多了一些霓虹色系，晚上去跑趴時，能夠更亮眼。
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