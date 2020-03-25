新光三越美麗台線上購物節 美妝3千現抵3百、2千免運

一場疫情，帶給百貨業一場零售大變革，新光三越針對有上半年周年慶之稱的「初夏購物節」，呼應疫情時代民眾增加線上購物需求，今年採「線上線下合擊」，首度大規模串連，線上同享線下實體通路優惠，當中新光三越電商平台美麗台3月26日起率先推出最大規模的「線上購物節」，3月26日起至4月15日會員可享化妝品區滿3,000元現折300元回饋，全站滿2,000元免運費。統一時代百貨台北店3月26日展開「美人節」促銷，今年首度加碼化妝品、內睡衣滿2,000元送250元，回饋率提高25％。

為滿足線上購物需求，原本專營美妝的beauty STAGE美麗台日前擴增5大品類館，帶動客單成長85％，約莫至4千元左右，網站流量成長2.5倍，現在持續擴大線上商品陣容，共計有國際精品、3C家電、美妝保養、運動休閒館、超市保健、兒童婦嬰、女仕館、男仕館、質感生活、好好集台灣好物等共10大品類館，預計新增1萬品項。

今年新光三越初夏購物節，線上線下共祭出150萬組美妝，美麗台率先推出逾200項4折起的獨家特惠組，像是蘭蔻超緊顏白金青春煥亮雪露買一送一、雅詩蘭黛超級精華大容量回饋組等。除了美妝，還有搶手的SWITCH新品動物森友會特別版主機＋遊戲片，以及市場缺貨的健身環組合包、iPhone 11，以及Philip氣炸鍋獨家加贈組等。