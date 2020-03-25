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新光三越美麗台線上購物節 美妝3千現抵3百、2千免運

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越初夏購物節首度大規模串連，線上同享線下實體通路優惠。美麗台3/26起搶先推出最大規模的「線上購物節」，會員可享化妝品區滿3,000元現折300元回饋。記者江佩君／攝影
新光三越初夏購物節首度大規模串連，線上同享線下實體通路優惠。美麗台3/26起搶先推出最大規模的「線上購物節」，會員可享化妝品區滿3,000元現折300元回饋。記者江佩君／攝影

一場疫情，帶給百貨業一場零售大變革，新光三越針對有上半年周年慶之稱的「初夏購物節」，呼應疫情時代民眾增加線上購物需求，今年採「線上線下合擊」，首度大規模串連，線上同享線下實體通路優惠，當中新光三越電商平台美麗台3月26日起率先推出最大規模的「線上購物節」，3月26日起至4月15日會員可享化妝品區滿3,000元現折300元回饋，全站滿2,000元免運費。統一時代百貨台北店3月26日展開「美人節」促銷，今年首度加碼化妝品、內睡衣滿2,000元送250元，回饋率提高25％。

為滿足線上購物需求，原本專營美妝的beauty STAGE美麗台日前擴增5大品類館，帶動客單成長85％，約莫至4千元左右，網站流量成長2.5倍，現在持續擴大線上商品陣容，共計有國際精品、3C家電、美妝保養、運動休閒館、超市保健、兒童婦嬰、女仕館、男仕館、質感生活、好好集台灣好物等共10大品類館，預計新增1萬品項。

今年新光三越初夏購物節，線上線下共祭出150萬組美妝，美麗台率先推出逾200項4折起的獨家特惠組，像是蘭蔻超緊顏白金青春煥亮雪露買一送一、雅詩蘭黛超級精華大容量回饋組等。除了美妝，還有搶手的SWITCH新品動物森友會特別版主機＋遊戲片，以及市場缺貨的健身環組合包、iPhone 11，以及Philip氣炸鍋獨家加贈組等。

4月1日起，新光三越全台15店、20館，加上App精選優惠、美麗台電商平台同步展開初夏購物節回饋，讓顧客任選實體購物或線上選購宅配到家。實體百貨部分，4月1日至4月14日期間，新光三越貴賓卡、App會員享化妝品天天滿3,000送300。

美麗台線上購物節，LANCOME超緊顏白金青春煥亮雪露原價5,800元，買一送一特價2,900元（限量）。圖／新光三越提供
美麗台線上購物節，LANCOME超緊顏白金青春煥亮雪露原價5,800元，買一送一特價2,900元（限量）。圖／新光三越提供
美麗台線上購物節PUMA Smash Platform SD女休閒鞋原價2,380元，特價990元。圖／新光三越提供
美麗台線上購物節PUMA Smash Platform SD女休閒鞋原價2,380元，特價990元。圖／新光三越提供
美麗台線上獨賣，Michael Kors Cece黑色迷你鍊帶包推薦價13,200元。圖／新光三越提供
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美麗台線上購物節，Nintendo Switch健身環大冒險+ Switch幻影異聞錄#FE Encore遊戲片+Max Games NS立架保護套米奇，推薦價5,070元（限量）。圖／新光三越提供
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美麗台線上購物節獨賣，雅詩蘭黛超級精華大容量回饋組，原價11,700元，特價9,400元（限量）。圖／新光三越提供
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化妝品 統一時代百貨 電商

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