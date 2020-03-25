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台北晶華「買6,000送11,000」 住客全天暢食哈根達斯

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
雲天露臺客房坐擁14、15號公園景緻，客房內即可野餐。圖／台北晶華酒店提供
雲天露臺客房坐擁14、15號公園景緻，客房內即可野餐。圖／台北晶華酒店提供

迎接即將來臨的春假，晶華酒店針對國人旅遊市場再加碼，推出「買6,000、送1,1000」餐飲升級版，4月2日至5日入住，隨房附贈6,000元餐飲抵用券、3,000元購物券、1,000元SPA券、以及1,000元客房升等券。

此外，4月1日至12日則推出「超級VIK─城市野營」專案，每房6,600元，贈送兩大兩小的柏麗廳自助早餐與晚餐，全家入住17坪大且擁有戶外露臺的雲天露臺客房，小貴賓們還可以憑VIK手環，全天候進出自助餐廳享用Häagen-Dazs冰淇淋。周末入住的房客還可參加「Egg Safari尋蛋獵遊」活動，年年熱銷的「晶華出奇蛋」鴕鳥蛋蛋糕以及系列復活節甜點也將在酒店一樓的Regent Gift Shop外賣櫃販售。

熱賣多年的「晶華出奇蛋」，仍然是復活節最搶手的甜品，主廚以重約540公克的鴕鳥蛋殼為盛器，將全蛋、糖、牛奶、法國頂級依思妮奶油、質感細緻的日本紫羅蘭低筋麵粉一起拌勻製成麵糊，注入於鴕鳥蛋殼內，烘烤成馥郁香濃、滑順綿密的海綿蛋糕，準備品嘗時，須先以附贈的小木槌將厚約半公分的鴕鳥蛋殼敲破，軟嫩的海綿蛋糕露餡之後、撲鼻的香氣引人食指大動，趣味與美味兼具。「晶華出奇蛋」禮盒裝售價980元、搭配「奇趣鳥籠」售價為1,980元，另外會贈送8色環保無毒著色筆，可以在蛋殼上作畫。

「晶華出奇蛋」是由駝鳥蛋殼裝載的海綿蛋糕，外殼可彩繪。圖／台北晶華酒店提供
「晶華出奇蛋」是由駝鳥蛋殼裝載的海綿蛋糕，外殼可彩繪。圖／台北晶華酒店提供
寬敞的雲天露臺客房，打造城市野營風。圖／台北晶華酒店提供
寬敞的雲天露臺客房，打造城市野營風。圖／台北晶華酒店提供

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