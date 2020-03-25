台北晶華「買6,000送11,000」 住客全天暢食哈根達斯

迎接即將來臨的春假，晶華酒店針對國人旅遊市場再加碼，推出「買6,000、送1,1000」餐飲升級版，4月2日至5日入住，隨房附贈6,000元餐飲抵用券、3,000元購物券、1,000元SPA券、以及1,000元客房升等券。

此外，4月1日至12日則推出「超級VIK─城市野營」專案，每房6,600元，贈送兩大兩小的柏麗廳自助早餐與晚餐，全家入住17坪大且擁有戶外露臺的雲天露臺客房，小貴賓們還可以憑VIK手環，全天候進出自助餐廳享用Häagen-Dazs冰淇淋。周末入住的房客還可參加「Egg Safari尋蛋獵遊」活動，年年熱銷的「晶華出奇蛋」鴕鳥蛋蛋糕以及系列復活節甜點也將在酒店一樓的Regent Gift Shop外賣櫃販售。