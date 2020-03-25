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山系酒鬼必備、日本銷售冠軍罐裝調酒 雙酒新上市

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
臺虎酒花飛高高全心力作。圖／臺虎精釀提供
臺虎酒花飛高高全心力作。圖／臺虎精釀提供

日本銷售冠軍的罐裝調酒、台灣品牌新款啤酒，不約而同主打9%的高酒精濃度，以實驗精神挑戰「酒」的無限變化。

因疫情太久沒出門？臺虎推出的全新限量酒款「酒花飛高高蘇丹娜」，以9%的高酒精濃度、豐富的啤酒花香氣，命名為「酒花飛高高系列」，指的是登高望遠、「飲」領酒鬼進入山間秘境，這讓人驚豔的實驗型酒花─蘇丹娜Sultana，擁有強烈鳳梨果香、松針香氣，讓味蕾如入高山。

蘇丹娜Sultana，命名靈感來自北美高山，充滿生命力的層次，初嘗是強烈的鳳梨香氣，彷彿印地安原住民嘹亮的歌聲在耳邊響起，藏在背景的柑橘香隱約地閃動，如一頭小鹿在山林間若隱若現。緊接著，燕麥帶來的滑順口感，完美串聯了松針的清新芬芳，整體飽滿而不膩。同時，把山脈稜線呈現在酒標上。3月28日起限量上市，於臺虎旗下門市及其他指定通路販售，建議單罐售價250元，數量有限售完為止。

台灣三得利也推出日本銷售冠軍的罐裝調酒品牌「-196°C強冽」，請來影劇男神張孝全擔任年度代言人，以其清爽陽剛的形象演繹-196°C強冽系列酒款，全系列共兩款口味將陸續於各大通路上市。

台灣三得利總經理長江淳表示，台灣搶先全亞洲成為-196°C強冽第一個上市的海外國家，主要是看好越來越多台灣上班族喜歡下班後在家喝一杯，「9%的高酒精濃度特別適合與三五好友一同飲用，就算在家Home Party也能快速進入放鬆愉快的狀態。」同時，-196°C強冽為零糖、零普林的酒款，也不怕造成身體負擔。

「-196°C強冽」最大特色是專業的製程，利用零下196°C瞬間冰凍整顆果實，再粉碎、浸漬酒中，以此保留水果原始香氣與風味，這套日本專利的獨家製法，也是-196°C強冽的美味秘訣。首次推出「雙重檸檬」及「雙重葡萄柚」兩款口味，即起於全台7-Eleven限定首賣，4月8日起於全家、萊爾富便利商店，5月開始於全台各大通路陸續上市，建議售價69元。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

新款臺虎酒花飛高高─蘇丹娜，引領味蕾進入陽光灑落的針葉林間，遠離塵囂。圖／臺虎精釀提供
新款臺虎酒花飛高高─蘇丹娜，引領味蕾進入陽光灑落的針葉林間，遠離塵囂。圖／臺虎精釀提供
山系酒鬼必備「山林系啤酒花」。圖／臺虎精釀提供
山系酒鬼必備「山林系啤酒花」。圖／臺虎精釀提供
影劇男神張孝全擔任年度代言人，以其清爽陽剛的形象演繹-196C強冽系列酒款。圖／台灣三得利提供
影劇男神張孝全擔任年度代言人，以其清爽陽剛的形象演繹-196C強冽系列酒款。圖／台灣三得利提供
日本銷售冠軍罐裝調酒-196C強冽來台，首推出兩款定番口味。圖／台灣三得利提供
日本銷售冠軍罐裝調酒-196C強冽來台，首推出兩款定番口味。圖／台灣三得利提供

酒精 蘇丹 飛高高

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