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以為是文青歌手結果是楊謹華 和孟耿如撞Chloé小清新

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
變身文青風格的楊謹華，搭配Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包，售價58,100元。圖／取自IG
變身文青風格的楊謹華，搭配Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包，售價58,100元。圖／取自IG

楊謹華看展覽，輕便的西裝外套、白色高領衫與牛仔褲，文青氣息上身，背著Chloé Faye Bag，簡單造型與孟耿如撞包，一起搭出小清新的藝術風格。

Natacha Ramsay-Levi自2017年任職Chloé創意總監以來，屢次以品牌經典手袋創新，2019年以Aby鎖頭包重新定位品牌配件，今年則是引領另一個標誌性包款Faye Bag全新回歸，在春夏季上市奶橘色、霧藍色等新款，也推出適合亞洲女孩的小尺寸，包身新增手把設計，讓使用方式更多元。早前熱愛Faye Bag的女星包括高圓圓、楊冪、迪麗熱巴、范冰冰等，是衣櫥必備款，柯佳嬿以背殺技拍攝法展現小尺寸新品，先生兼攝影師坤達則是自誇留言照片拍得好，吳卓源以性感中空裝詮釋咖啡色小型款，是俐落運動風。

在2015年春夏時裝首度發表的Faye Bag，造型簡約，包身的圓形金屬環與鍊條釦飾為辨識元素，材質運用麂皮、鱷魚壓紋牛皮搭配粒面小牛皮，讓單一色調變得有層次感，以手風琴為靈感的多重隔層，打造有條不紊的收納空間；Faye手袋名取自Faith，意指女孩們都能自信拎上身。

迪麗熱巴的俏皮裝扮配襯了Chloé Faye咖啡色印花壓紋肩背包。圖／取自Sohu
迪麗熱巴的俏皮裝扮配襯了Chloé Faye咖啡色印花壓紋肩背包。圖／取自Sohu
變身文青風格的楊謹華，搭配Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包，售價58,100元。圖／取自IG
變身文青風格的楊謹華，搭配Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包，售價58,100元。圖／取自IG
孟耿如配襯Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包，售價58,100元。圖／取自IG
孟耿如配襯Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包，售價58,100元。圖／取自IG
楊冪以Chloé Faye咖啡色肩背包作為都會造型，售價62,400元。圖／取自微博
楊冪以Chloé Faye咖啡色肩背包作為都會造型，售價62,400元。圖／取自微博
柯佳嬿休閒造型搭配Chloé Faye咖啡色迷你鍊帶手拿包，售價40,900元。圖／取自IG
柯佳嬿休閒造型搭配Chloé Faye咖啡色迷你鍊帶手拿包，售價40,900元。圖／取自IG
Chloé Faye大象灰小型肩背手提包，售價58,100元。圖／Chloé提供
Chloé Faye大象灰小型肩背手提包，售價58,100元。圖／Chloé提供
Chloé Faye霧藍色鱷魚壓紋肩背手拿包，售價49,200元。圖／Chloé提供
Chloé Faye霧藍色鱷魚壓紋肩背手拿包，售價49,200元。圖／Chloé提供
范冰冰肩上背著Chloé Faye咖啡色幾何拼接肩背包。圖／取自微博
范冰冰肩上背著Chloé Faye咖啡色幾何拼接肩背包。圖／取自微博
高圓圓以Chloé Faye大象灰小型鍊帶手拿包搭出優雅氣質，售價45,200元。圖／取自微博
高圓圓以Chloé Faye大象灰小型鍊帶手拿包搭出優雅氣質，售價45,200元。圖／取自微博
吳卓源選用Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包展現街頭型格，售價58,100元。圖／取自IG
吳卓源選用Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包展現街頭型格，售價58,100元。圖／取自IG
經典款Chloé Faye大象灰小型鍊帶手拿包，售價45,200元。圖／Chloé提供
經典款Chloé Faye大象灰小型鍊帶手拿包，售價45,200元。圖／Chloé提供
楊謹華、孟耿如、吳卓源選用的Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包，售價58,100元。圖／Chloé提供
楊謹華、孟耿如、吳卓源選用的Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包，售價58,100元。圖／Chloé提供
網紅李函運用Chloé Faye黑色小型肩背手提包展現個性，售價58,100元。圖／取自IG
網紅李函運用Chloé Faye黑色小型肩背手提包展現個性，售價58,100元。圖／取自IG
變身文青風格的楊謹華，搭配Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包，售價58,100元。圖／取自IG
變身文青風格的楊謹華，搭配Chloé Faye咖啡色小型肩背手提包，售價58,100元。圖／取自IG
Chloé Faye豔紅色鱷魚壓紋肩背手提包，售價68,400元。圖／Chloé提供
Chloé Faye豔紅色鱷魚壓紋肩背手提包，售價68,400元。圖／Chloé提供
Chloé Faye黑色小型鱷魚壓紋肩背手提包，售價68,400元。圖／Chloé提供
Chloé Faye黑色小型鱷魚壓紋肩背手提包，售價68,400元。圖／Chloé提供

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