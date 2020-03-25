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以為是文青歌手結果是楊謹華 和孟耿如撞Chloé小清新
楊謹華看展覽，輕便的西裝外套、白色高領衫與牛仔褲，文青氣息上身，背著Chloé Faye Bag，簡單造型與孟耿如撞包，一起搭出小清新的藝術風格。
Natacha Ramsay-Levi自2017年任職Chloé創意總監以來，屢次以品牌經典手袋創新，2019年以Aby鎖頭包重新定位品牌配件，今年則是引領另一個標誌性包款Faye Bag全新回歸，在春夏季上市奶橘色、霧藍色等新款，也推出適合亞洲女孩的小尺寸，包身新增手把設計，讓使用方式更多元。早前熱愛Faye Bag的女星包括高圓圓、楊冪、迪麗熱巴、范冰冰等，是衣櫥必備款，柯佳嬿以背殺技拍攝法展現小尺寸新品，先生兼攝影師坤達則是自誇留言照片拍得好，吳卓源以性感中空裝詮釋咖啡色小型款，是俐落運動風。
在2015年春夏時裝首度發表的Faye Bag，造型簡約，包身的圓形金屬環與鍊條釦飾為辨識元素，材質運用麂皮、鱷魚壓紋牛皮搭配粒面小牛皮，讓單一色調變得有層次感，以手風琴為靈感的多重隔層，打造有條不紊的收納空間；Faye手袋名取自Faith，意指女孩們都能自信拎上身。
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