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蘑菇傘、小夜燈、多功能小邊桌超萌！康是美「MOOMIN滿額加價購」14款限量商品快衝一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動4月1日起開跑，分三波段推出共計14款限量商品。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動4月1日起開跑，分三波段推出共計14款限量商品。圖／康是美提供

北歐療癒小精靈MOOMIN今年滿75歲了，康是美將於4月1日起推出「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，單筆消費滿388元即可以199元～1099元不等的金額加購，全台400家康是美門市與康是美eShop同步開跑，除了MOOMIN一貫的北歐清新設計之外，也推出75周年極具紀念性的品項，分三波段推出共計14款限量商品，其中像是MOOMIN 75周年簡約小邊桌、MOOMIN幸運紅蘑菇傘、MOOMIN活力滿滿果汁機、MOOMIN親近自然小夜燈都值得鐵粉手刀快搶。

康是美每次推出滿額加價購活動都造成搶購風潮，這次迎接時序入春，近來的社會氛圍也更需要多點療癒，因此康是美特別與北歐療癒小精靈MOOMIN合作滿額加價購活動，第一波4月1日至4月14日推出的包括簡約清爽配色的雙人MOOMIN一覺好眠寢具組，加購價1,099元、限量6,000組；MOOMIN有內涵雙層風格袋採用時髦透明袋與印花風帆布內袋設計，可以分開或合再一起使用，加購價299元、限量4,000個；內藏童話繪本風大涼毯的MOOMIN童話世界溜溜抱枕毯加購價699元、限量6,000組；MOOMIN花漾生活帆布袋共有紅、藍兩色，加購價199元、限量各9,000個； MOOMIN簡約生活後背包加購價399元、限量5,000個。

第二波4月15日至4月28日推出復古造型的MOOMIN活力滿滿果汁機，果汁機、運動杯二合一設計更方便，加購價999元、限量3,000個；MOOMIN 75周年簡約小邊桌附帶帆布內袋，可變化成邊桌、托盤或收納籃使用，加購價899元、限量3,000個；附帶同款筷子與湯匙的MOOMIN慢慢吃拉麵碗組加購價299元、限量6,000組；MOOMIN花漾生活馬克杯2入組加購價249元、限量7,000組；可當擺飾的MOOMIN親近自然小夜燈加購價399元、限量5,000個。

第三波4月29日至5月12日登場的MOOMIN 75周年紀念摺疊椅採用實木打造，加購價1,099元、限量1,500個；傘柄是可愛溜溜設計的MOOMIN印花蘑菇傘加購價249元、限量5,000個，搶眼紅色搭配LITTLE MY傘面的MOOMIN

幸運紅蘑菇傘加購價249元、限量7,000個。

康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月1日至4月14日推出MOOMIN有內涵雙層風格袋，加購價299元、限量4,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月1日至4月14日推出MOOMIN有內涵雙層風格袋，加購價299元、限量4,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月15日至4月28日推出MOOMIN活力滿滿果汁機，加購價999元、限量3,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月15日至4月28日推出MOOMIN活力滿滿果汁機，加購價999元、限量3,000個。圖／康是美提供
MOOMIN 75周年簡約小邊桌附帶帆布內袋，可變化成邊桌、托盤或收納籃使用。圖／康是美提供
MOOMIN 75周年簡約小邊桌附帶帆布內袋，可變化成邊桌、托盤或收納籃使用。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動4月1日起開跑，分三波段推出共計14款限量商品。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動4月1日起開跑，分三波段推出共計14款限量商品。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月1日至4月14日推出雙人MOOMIN一覺好眠寢具組，加購價1,099元、限量6,000組。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月1日至4月14日推出雙人MOOMIN一覺好眠寢具組，加購價1,099元、限量6,000組。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月15日至4月28日推出MOOMIN慢慢吃拉麵碗組，加購價299元、限量6,000組。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月15日至4月28日推出MOOMIN慢慢吃拉麵碗組，加購價299元、限量6,000組。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月15日至4月28日推出MOOMIN親近自然小夜燈，加購價399元、限量5,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月15日至4月28日推出MOOMIN親近自然小夜燈，加購價399元、限量5,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月15日至4月28日推出MOOMIN花漾生活馬克杯2入組，加購價249元、限量7,000組。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月15日至4月28日推出MOOMIN花漾生活馬克杯2入組，加購價249元、限量7,000組。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月29日至5月12日推出傘柄是可愛溜溜設計的MOOMIN印花蘑菇傘加購價249元、限量5,000個；MOOMIN幸運紅蘑菇傘加購價249元、限量7,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月29日至5月12日推出傘柄是可愛溜溜設計的MOOMIN印花蘑菇傘加購價249元、限量5,000個；MOOMIN幸運紅蘑菇傘加購價249元、限量7,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月1日至4月14日推出MOOMIN簡約生活後背包，加購價399元、限量5,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月1日至4月14日推出MOOMIN簡約生活後背包，加購價399元、限量5,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月15日至4月28日推出MOOMIN 75周年簡約小邊桌，加購價899元、限量3,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月15日至4月28日推出MOOMIN 75周年簡約小邊桌，加購價899元、限量3,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月1日至4月14日推出MOOMIN花漾生活帆布袋共有紅、藍兩色，加購價199元、限量各9,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月1日至4月14日推出MOOMIN花漾生活帆布袋共有紅、藍兩色，加購價199元、限量各9,000個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月29日至5月12日推出MOOMIN 75周年紀念摺疊椅，加購價1,099元、限量1,500個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月29日至5月12日推出MOOMIN 75周年紀念摺疊椅，加購價1,099元、限量1,500個。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月1日至4月14日推出內藏童話繪本風大涼毯的MOOMIN童話世界溜溜抱枕毯，加購價699元、限量6,000組。圖／康是美提供
康是美「和MOOMIN一起生活吧」滿額加價購活動，4月1日至4月14日推出內藏童話繪本風大涼毯的MOOMIN童話世界溜溜抱枕毯，加購價699元、限量6,000組。圖／康是美提供

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