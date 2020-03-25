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潮牌聯手運動品牌推限量鞋 融入絕版牛仔布料每一雙都超欠買

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Converse找來人氣潮牌Fear of God ESSENTIALS打造反差配色鞋。圖／Converse提供
Converse找來人氣潮牌Fear of God ESSENTIALS打造反差配色鞋。圖／Converse提供

潮牌聯手運動品牌推出限量鞋，充滿了話題性設計，每一雙都欠買！Converse的聯名鞋款，可說次次都有新梗，不只有宮下貴裕的解構帆布鞋，還找來了潮牌Fear of God ESSENTIALS打造反差配色鞋。New Balance則與牛仔褲大廠Levi's攜手，將絕版牛仔布料製成復古運動鞋，收藏價值倍增。

Converse找來人氣潮牌Fear of God ESSENTIALS打造反差配色鞋。圖／Converse提供
Converse找來人氣潮牌Fear of God ESSENTIALS打造反差配色鞋。圖／Converse提供

人氣直升的潮牌Fear of God ESSENTIALS由設計師Jerry Lorenzo創立，他同樣挑選了Converse經典的Chuck 70鞋型來發揮創意，加上洗鍊的設計細節，推出黑、米白雙色款式。採用帆布鞋面，並搭配皮革鞋舌，左右腳飾以不同的後跟標，還將鞋帶長度延長，達到可環繞鞋身的效果，並配有後跟拉環。值得注意的是，這兩款鞋採取的反差配色方式來設計，如黑色帆布鞋身搭配米白色皮革鞋舌、鞋帶，反之亦然，具有變化，但不失百搭的實穿功能。售價為3,980元，且將於3 月26日起於指定店點販售。

Converse與Fear of God ESSENTIALS聯名鞋，米白色款3,980元。圖／Converse提供
Converse與Fear of God ESSENTIALS聯名鞋，米白色款3,980元。圖／Converse提供

Converse與Fear of God ESSENTIALS聯名鞋，黑色款3,980元。圖／Converse提供
Converse與Fear of God ESSENTIALS聯名鞋，黑色款3,980元。圖／Converse提供

另一雙與Converse同天銷售的還有Levi's與New Balance合作的M1300LV限量鞋，也是消息一曝光，就讓球鞋藏家引頸期盼。原因很簡單，這雙M1300LV限量鞋，利用Levi's的絕版牛仔布來製成鞋身、鞋舌，覆上麂皮拼接，呈現強烈的復古感，讓人可以把雙品牌的經典元素一次都穿上。不僅如此，鞋款上處處都是Levi's的招牌元素，如鞋舌上縫製了品牌橘標（Orange Tab），內側還有White Oak編織標籤及帶有Levi's® for foot徽標的特殊吊牌，更是品牌第一雙的橘標鞋。訂價8,650元，連鞋盒都是特別版的橙棕雙色，因此更值得被收藏。

Levi's與New Balance合作的M1300LV限量鞋，連鞋盒都是特別版的橙棕雙色，因此更值得被收藏。圖／New Balance提供
Levi's與New Balance合作的M1300LV限量鞋，連鞋盒都是特別版的橙棕雙色，因此更值得被收藏。圖／New Balance提供

鞋舌上縫製了品牌橘標（Orange Tab），內側還有White Oak編織標籤及帶有Levi's® for foot徽標的特殊吊牌，更是品牌第一雙的橘標鞋。圖／New Balance提供
鞋舌上縫製了品牌橘標（Orange Tab），內側還有White Oak編織標籤及帶有Levi's® for foot徽標的特殊吊牌，更是品牌第一雙的橘標鞋。圖／New Balance提供

品牌 LV

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