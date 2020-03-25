免費送1球「迷你球」！「31冰淇淋」進駐北車京站

來自美國的「31冰淇淋」，繼前年重返台灣之後，預計將於3月26日進駐台北車站京站美食街。為慶祝新店開幕，3月26日至3月28日期間，現場購買冰淇淋產品，可免費多獲得迷你球一球，另還有限定版的開幕紀念小湯匙吊飾。

源自美國的31冰淇淋，正式名稱為Baskin-Robbins，由於店內常態性販售31種口味的冰淇淋，因此被暱稱為「31冰淇淋」。目前31冰淇淋在全球52個國家設有分店，總數超過7800間。目前31冰淇淋在北台灣共有微風南山、微風廣場、林口三井OUTLET等門市，中台灣的台中港三井OUTLET、誠品勤美也有分店。

台灣的31冰淇淋各店供應有20款經典口味，還有11種季節限定、1款單月特別限定的口味，合計共有32種選擇，單球售價110，另有雙球、迷你三球等選擇。目前3月限定款是創立於日本的「跳跳糖☆彈跳MAX」20周年紀念版，跳跳糖增量2倍。