小賈斯汀也中招！PADDLE8名人拍賣行爆破產 欠債百萬

2011年由Alexander Gilkes、Aditya Julka、Osman Khan 三位30歲左右的青年才俊創辦的Paddle8線上拍賣行，上週忽然在紐約申請破產，積欠的債務對象包括許多好萊塢名流Jay-Z’s、小賈斯汀等人。他們因為遲遲未付款給去年11月透過Paddle8舉辦拍賣的非營利慈善機構New American Cinema Group，該組織於三月中被告上法院，Paddle8進而在無預警的狀況下申請破產。

Paddle8是以嶄新思維和形態創辦的線上拍賣行，拍品價位設定多在1千到10萬美元之間，三位創辦人都在藝術名流圈非常活躍，其中長相俊秀的Alexander Gilkes更成為媒體寵兒，甚至獲時裝品牌邀請看秀。2015年是Paddle8相當風光的一年，除了在C輪融資籌募到3400萬美元資金，更因為史上僅有唯一的一件嘻哈團體武當派（Wu-Tang Clan）新專輯拍出200萬美金高價，蔚為話題。

2016時，Paddle8宣布與來自柏林的線上拍賣公司Auctionata合併，但Auctionata卻在2017年初申請破產。合併未果的Paddle8於是找到新的金主並進行重整，三位創辦人各有新職，Alexander Gilkes於2018年離開。而原先從Paddle8手上買到武當派新專輯的醫藥大亨Martin Shkreli也在2018年因詐欺投資者而啷登入獄。如今回頭看來凶兆環生，比美連續劇劇情。