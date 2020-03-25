打開Tiffany的珠寶盒！上億藍鑽領銜Tiffany高級珠寶展

最想打開的珠寶盒，絕對是Tiffany的。《Tiffany Jewel Box》是今年度紐約珠寶品牌Tiffany & Co.高級珠寶展主題，逾100件、總價值近20億的珠寶3月30日起將先後於Tiffany台北101及台南新光三越專門店登場，其中包括5件價值破億的頂級之作，以一枚碩大的51克拉濃彩黃鑽鑽戒與5克拉的罕見藍鑽最為吸睛。女神卡卡（Lady Gaga）曾於大都會博物館慈善晚宴（MET Gala）上配戴的Flight主題蝴蝶項鍊，也翩翩登台。

Brilliance鑽石權威 上億彩鑽如藝術品

延續去年Blue Book頂級珠寶系列的創作方向，透過嶄新的金屬配色與精選繽紛絢爛的彩色寶石，在7個既有小主題上個有全新的發揮。今年增添的Brilliance主題，則回歸品牌傳統鑽石權威的身份，帶來多款質量均優的鑽石與彩鑽之作。除了上億的單鑽鑽戒凸顯寶石純粹之美，一條鑲嵌9克拉梨形切割主鑽的項鍊，以鉑金和30克拉方形和梯形鑽石的打造柔軟如緞帶的鍊條，配戴起來氣勢動人。

主題既然是Tiffany的珠寶盒，在細節上也注入「盒子」巧思，例如5克拉藍鑽的戒台，設計彷彿鏤空的方盒襯托中央藍中帶綠的主鑽。這樣細膩的構思更在Frame主題的項鍊發揮得淋漓盡致：項鍊以金屬方框凸顯不同切割的各色寶石之美，巧妙的鑲嵌方式讓寶石彷彿飄浮其中；方框又似畫框，巧喻寶石本身就是大自然的藝術品。

經典蝴蝶摩登風貌 漸層配色花瓣明亮柔美

Flight主題重新詮釋品牌經典的蝴蝶元素，但不同於以傳統鏤空、蕾絲的創作手法，新作以金雕紋理裝飾蝴蝶翅膀光滑表面，看似沈重戴起來竟能微微輕顫。項鍊更大膽以兩顆公主方形的鑽石相對鑲嵌成立體軟鍊的鍊結，裝飾藝術的幾何風格對比來自大自然的蝴蝶元素，在柔美與結構中完美平衡。

另一個取材自大自然的Flora花卉主題，線條立體、自然柔軟的花瓣上，漸層鋪鑲滿滿的鑽石、較淺色澤的蒙大拿藍寶石、藍寶石，採用品牌於去年全新改良的古老玫瑰式切割，保留古典美的同時也不失明亮璀璨。

取材傳統 細節顛覆

許多作品則以摩登的細節重新詮釋品牌傳統。鑲嵌三顆大克拉蛋面切割月光石的Mosaic系列項鍊，鍊結採用不對稱的馬賽克圖案設計，月光石則是Tiffany首任設計總監Louis Comfort Tiffany摯愛之一，因其乳白虹光恰似他為家飾創作所研發出的Favrile玻璃。不對稱設計的Icons主題手環，結合經典的心形與星形圖案，其中心形部分鑽石不規則的冰裂效果，是2018年開發出的創新手法，展現時髦現代感。

Tiffany Jewel Box高級珠寶展

3月30日至4月6日 Tiffany台北101專門店