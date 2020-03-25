「口罩實名制2.0」第二輪預購開跑！4大超商領口罩優惠再加碼

「口罩實名2.0版」第二輪預購今天（3月25日）開跑，超商領口罩的優惠也再加碼，4月2日至4月8日到7－ELEVEN領口罩可享CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1、冷熱皆可，全家便利商店憑口罩領取收據可享大杯美式、拿鐵不限冷熱同品項買1送1優惠券一張，OKmart領口罩可享大杯醇品美式咖啡買1送1、OK App會員當次消費金額點數翻倍回饋。

第一輪eMask口罩預購系統的線上預購口罩3月26日至4月1日開放超商領取，已付款成功並選擇7－ELEVEN取貨者，可在期限內至選定的7－ELEVEN門市ibon機台輸入取貨序號及預購人身分證末4碼，並確認相關資料後列印取貨單後至櫃台領口罩，並享CITY CAFE大杯熱美式咖啡買1送1，每筆交易限領一次。第一波領口罩期間加碼祭出7款特價生活用品，包括保力達香梅C片、愛力檸檬C片、多喝水PET700、北海鱈魚香絲，以及限量5萬組的康乃馨寶貝天使潔膚濕巾10片裝，限領口罩民眾於當下購買指定商品即可享優惠。

3月30日前使用icash2.0聯名卡線上預購口罩付款完成，並選擇4月2日至4月8日於7－ELEVEN領取口罩的icash2.0聯名卡卡友，持付款的icash2.0聯名卡至7－ELEVEN以icash功能任一筆消費再送1杯CITY CAFE中杯美式咖啡，將以5,000點OPEN POINT贈送、每卡限領一次，點數匯入日期以愛金卡官網公告為準。

有人發現7－ELEVEN第二波線上口罩預購可領取的門市選項變少，業者表示除了少部分店家因清明連假之外，也可能是準備重新裝潢或即將位移至新的地點開大店格門市，考量到消費者領取口罩的權益，所以提前應對。

全家便利商店第一波線上口罩預購3月26日至4月1日至選定門市領口罩，憑領取收據可兌換中杯熱拿鐵買1送1優惠券一張；第二波優惠再升級，指定全家便利商店取貨者可享大杯美式咖啡、拿鐵不限冷熱同品項買1送1優惠券一張。

此外，全家便利商店3月25日至3月29日推出零食、泡麵、衛生紙等優惠，方便大眾就近補貨；即日起至4月7日全家便利商店會員購買指定鮮食、食品累積滿1,000元並完成累點，可回饋200元購物金，等同8折優惠，每周最多回饋200元，購物金於計算後隔周三前以簡訊方式發送。

萊爾富除了提供門市Life-ET機台領取口罩之外，更於Hi－Life VIP會員App創新推出口罩領取平台，只要用手機就可完成口罩領取，免排隊、免群聚、減少碰觸公共機台。不論是透過萊爾富Life－ET機台或Hi－Life VIP會員App完成口罩提領，皆可獲得只要6元的Hi－Life Original天然水600ml兌換券。

即日起至4月7日萊爾富門市提供鮮奶、桂格雞精、白蘭氏旭沛蜆精、白蘭氏養蔘飲、光泉冷泡茶－冰釀烏龍、蜜蜂工坊牛奶花生等6折起優惠；Hi－Life VIP會員App也同步推出優惠，透過App註冊成為會員並完成口罩領取，加贈會員點數100 Hi點，新註冊會員不限金額消費再送20元折抵金，會員還可享「0 Hi點加價購」商品優惠，包含光泉原味鮮豆漿400ml、Hi Café大杯熱拿鐵咖啡、夾心三角飯糰（鮪魚）、台鹽海洋鹼性離子水、我們的克林姆麵包等6折起。