孫芸芸愛穿不穿針織衫 搭緹花CELINE托特包3天就斷貨

孫芸芸日前在IG曬了一張美圖,以落肩針織衫、丹寧褲搭配CELINE 2020春夏Cabas緹花托特包,包款首批到貨3天就完售,榮登斷貨王寶座。

這款炙手可熱的托特包,在孫芸芸的詮釋之下散發慵懶的度假氛圍,復古緹花來自CELINE的2020春夏系列,BLACKPINK的Lisa日前穿了復古織錦緹花獵裝外套,在選秀節目《青春有你2》擔任舞蹈導師,歐陽娜娜也穿了同樣一件外套,撞衫去上美妝節目。藝術總監Hedi Slimane致敬十八世紀的織錦技術,將復古緹花圖騰展現在包款、獵裝外套、裙擺之上,呈現美好復古的時光。