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孫芸芸愛穿不穿針織衫 搭緹花CELINE托特包3天就斷貨

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
2020春夏發表秀模特兒背著Chain Maillon Triomphe復古緹花小牛皮鎖鍊包，售價89,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
2020春夏發表秀模特兒背著Chain Maillon Triomphe復古緹花小牛皮鎖鍊包，售價89,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

孫芸芸日前在IG曬了一張美圖，以落肩針織衫、丹寧褲搭配CELINE 2020春夏Cabas緹花托特包，包款首批到貨3天就完售，榮登斷貨王寶座。

這款炙手可熱的托特包，在孫芸芸的詮釋之下散發慵懶的度假氛圍，復古緹花來自CELINE的2020春夏系列，BLACKPINK的Lisa日前穿了復古織錦緹花獵裝外套，在選秀節目《青春有你2》擔任舞蹈導師，歐陽娜娜也穿了同樣一件外套，撞衫去上美妝節目。藝術總監Hedi Slimane致敬十八世紀的織錦技術，將復古緹花圖騰展現在包款、獵裝外套、裙擺之上，呈現美好復古的時光。

這是Hedi Slimane對於「BOBO族（布爾喬亞式的波希米亞，bourgeois bohemian）」的發想，優渥、無憂而浪漫，結合了七○年代嬉皮、八○年代雅痞更格的菁英新貴，自我意識強烈，服裝以懷舊復古的圖騰印花、刺繡、大地色系、麂皮、垂墜流蘇為元素。在配件部分，結合復古緹花面料與天然小牛皮的托特包，運用立體縫線凸顯CELINE PARIS字樣；凱旋門鎖鍊包的經典Logo，則取自創辦人Celine Vipiana在1972年創作的圖樣，重現七○年代巴黎的懷舊氣息；笑臉包Luggage配上復古緹花與黝黑色小牛皮，則帶來全新風格。

孫芸芸詮釋Cabas復古緹花與天然小牛皮托特包，售價52,000元。圖／取自IG
孫芸芸詮釋Cabas復古緹花與天然小牛皮托特包，售價52,000元。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa穿CELINE復古緹花獵裝外套10萬5,000元。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa穿CELINE復古緹花獵裝外套10萬5,000元。圖／取自IG
Cabas復古緹花與天然小牛皮托特包，售價52,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Cabas復古緹花與天然小牛皮托特包，售價52,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Luggage復古緹花與黝黑色小牛皮袖珍型肩背包，售價65,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Luggage復古緹花與黝黑色小牛皮袖珍型肩背包，售價65,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
資深女星凱薩琳丹妮芙的女兒齊雅拉馬斯楚安尼（Chiara Mastroianni）背著Chain Maillon Triomphe復古緹花小牛皮鎖鍊包，售價89,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
資深女星凱薩琳丹妮芙的女兒齊雅拉馬斯楚安尼（Chiara Mastroianni）背著Chain Maillon Triomphe復古緹花小牛皮鎖鍊包，售價89,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa穿CELINE復古緹花獵裝外套10萬5,000元、丹寧喇叭褲22,500元。圖／取自微博
BLACKPINK Lisa穿CELINE復古緹花獵裝外套10萬5,000元、丹寧喇叭褲22,500元。圖／取自微博
歐陽娜娜在大陸美妝節目穿CELINE復古緹花獵裝外套10萬5,000元。圖／取自微博
歐陽娜娜在大陸美妝節目穿CELINE復古緹花獵裝外套10萬5,000元。圖／取自微博
2020春夏秀款復古緹花絨繡裙子，售價59,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
2020春夏秀款復古緹花絨繡裙子，售價59,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

菁英 孫芸芸

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