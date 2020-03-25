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孫芸芸愛穿不穿針織衫 搭緹花CELINE托特包3天就斷貨
孫芸芸日前在IG曬了一張美圖，以落肩針織衫、丹寧褲搭配CELINE 2020春夏Cabas緹花托特包，包款首批到貨3天就完售，榮登斷貨王寶座。
這款炙手可熱的托特包，在孫芸芸的詮釋之下散發慵懶的度假氛圍，復古緹花來自CELINE的2020春夏系列，BLACKPINK的Lisa日前穿了復古織錦緹花獵裝外套，在選秀節目《青春有你2》擔任舞蹈導師，歐陽娜娜也穿了同樣一件外套，撞衫去上美妝節目。藝術總監Hedi Slimane致敬十八世紀的織錦技術，將復古緹花圖騰展現在包款、獵裝外套、裙擺之上，呈現美好復古的時光。
這是Hedi Slimane對於「BOBO族（布爾喬亞式的波希米亞，bourgeois bohemian）」的發想，優渥、無憂而浪漫，結合了七○年代嬉皮、八○年代雅痞更格的菁英新貴，自我意識強烈，服裝以懷舊復古的圖騰印花、刺繡、大地色系、麂皮、垂墜流蘇為元素。在配件部分，結合復古緹花面料與天然小牛皮的托特包，運用立體縫線凸顯CELINE PARIS字樣；凱旋門鎖鍊包的經典Logo，則取自創辦人Celine Vipiana在1972年創作的圖樣，重現七○年代巴黎的懷舊氣息；笑臉包Luggage配上復古緹花與黝黑色小牛皮，則帶來全新風格。
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