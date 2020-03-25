不能出國逛SOGO日本展解悶 金澤まいもん壽司台灣首店曝光

SOGO日本展自1987年百貨開幕以來，連續舉辦33年從沒間斷過，這回雖碰上新冠肺炎，但在滿足日本展鐵粉的期待下，決定做好嚴謹安全把關，即日起至4月7日在台北忠孝館展開春季日本展「春櫻食品展」，現場集結58家日本特色美食、伴手禮名店以及日本工藝品，還有視覺綺麗的期間限定櫻花甜點，滿足喜愛日式美食民眾因疫情暫時無法出國的味蕾補給。

SOGO日本展舉辦33年來，培養了一群知識型鐵粉，開展首日遇見手裡提著5袋日本展戰利品仍在選購美食的消費者，該民眾指出，「自己每年都會去日本旅行2～3次，日本展最大的魅力在於，透過百貨引進的品牌，讓我們認識更多日本在地品牌，可在旅行時再度前往，因此日本展內容的新奇感很重要，有新鮮感的東西就算比日本貴也沒關係。」雖然手提5袋戰利品，但該鐵粉指出，「因為疫情關係今年參展品牌減少，自己已經算少買很多，過去的採購量起碼是現在的3倍起跳。」這也讓人見識到SOGO養成的主顧客出手的實力。

● 期間限定櫻花甜點 視覺、味蕾雙享受

既然現在正值粉嫩櫻花綻放的季節，期間限定且造型夢幻吸睛的櫻花甜點是一大逛展標的。今年現場推出多款SOGO獨家櫻花甜點同時滿足視覺與味蕾的雙享受。像是每回日本展常客都會期待的季節限定冰淇淋，這回帶來「あいすの家」推出SOGO限定的櫻花霜淇淋，粉嫩色系散發淡淡櫻花香，還有到北海道必吃的薰衣草霜淇淋。

以夢幻繽紛捲捲冰聞名的「ROLL ICE CREAM FACTORY」，這回特別在SOGO首度推出用充滿春天氣息的櫻花冰淇淋，搭配上三色日式糰子，推出SOGO獨賣的「春櫻」口味。橫濱伴手禮名店「崎陽軒」，則帶來將櫻花瓣融合在和菓子餡料中的「橫濱月餅-櫻」。

ROLL ICE CREAM FACTORY櫻花季限定「春櫻」，每杯180元。記者蘇健忠／攝影 崎陽軒橫濱月餅-櫻，每個售價60元。圖／SOGO提供 笹屋伊織伊織之櫻每盒售價690元。圖／SOGO提供

● 北海道甜點名舖 V.S. 橫濱家系拉麵

特搜日本各地名物的日本展，自然也是粉絲就近購入大人氣品牌的好時機，像是位於北海道札幌百年老店的「若狹屋本舗」，帶來加入蘭姆葡萄乾的北海道奶油餡夾心餅乾。甜點名店LeTAO，也是日本展人氣常客，這回除了原味雙層乳酪蛋糕、皇家山峰紅茶巧克力等經典商品，也帶來獨特風味的煙燻起司餅乾。另外，Milk House的北海道鮮奶泡芙以函館直送３.7牛乳製成，軟綿綿的泡芙擠上香濃卡士達醬、比利時巧克力醬。

除了日本各地甜點的競技，仍有許多初登場美食，像是來自橫濱的「鶴一家」來台初登場，帶來家系特製豚骨拉麵、家系鹽豚骨拉麵與加入自家製辣椒醬的家系地獄拉麵，讓拉麵愛好者嚐嚐屬於橫濱的家系拉麵特色。另外，現場也有方便帶著走的各式日式美食，像是「こご商店」推出各種日式唐揚炸花枝、日式唐揚炸蝦、烤帆立貝串等；「串仟」的各式串燒，或是「鉄亭」的歐姆蛋包炒麵、特製炒麵，讓逛展者隨時補充日本庶民美味。

串仟推出多種日式串燒。記者蘇健忠／攝影 鶴一家家系地獄辣麵售價260元。圖／SOGO提供

除了美食，日本各地職人工藝品，也是日本展資深常客喜愛的項目，來自北海道職人手作皮革製品名店「鞄いたがき」這回也在SOGO日本展行列，除了有各式皮件包款，也帶來「板垣」的代表作馬鞍包。

鞄いたがき品牌第三代板桓貴美子親自帶著商品來台。記者蘇健忠／攝影

● 日職人：希望來台做好吃的東西給大家吃

這回因為疫情，雖有不少日本廠商取消來台，但仍有不少日本職人願意提前來台做好14天居家檢疫。SOGO表示，台灣防疫工作做得好、相對安全，加上不少日本人每年固定參展，培養出主顧客，他們也很珍惜日本展活動。參與今年春季日本展的辻一郎表示，「之前有參加過SOGO日本展活動，雖然這次碰上疫情，但覺得客人還是會想吃，所以願意提前來台，希望在做好安全防護下，做好吃的東西給大家吃，安全又好吃最重要。」

這回參與日本展的日本職人都需提前來台14天居家檢疫，來台參展的辻一郎表示，希望在做好安全防護下，做好吃的東西給大家吃。記者蘇健忠／攝影

● 11樓主題餐廳大改裝 迎來「金澤まいもん壽司」台灣首店

SOGO忠孝館11樓美食餐廳變不一樣了，由SOGO營業副總吳素吟操刀帶來改裝全新風貌，空間呈現日系簡約沈靜的美感，且視覺寬敞度至少放大一倍以上，讓消費者享受美食聚會更舒適。除了現有7家主題餐廳外，5月即將有重磅話題新餐廳「金澤まいもん壽司」首度登台。說到金澤，當地最有名的就是海鮮與迴轉壽司，「金澤まいもん壽司」即是金澤當地人氣迴轉壽司名店之一，同樣由吳素吟赴日品嚐後，雙方一拍即合，說服日方來台展店。

吳素吟指出，目前台灣的迴轉壽司品牌，食材種類吃來吃去就那幾樣、選擇不多，但「金澤まいもん壽司」以新鮮食材、海鮮食材的豐富度取勝，來台展店後也將把日本食材空運來台，讓台灣消費者可以吃到更不一樣的迴轉壽司。目前日籍店長已經在台準備展店事宜，「金澤まいもん壽司」台灣首店預計5月下旬進駐SOGO忠孝館11樓。另外，B1美食街也即將在母親節後擴大改裝，忠孝SOGO「食」力今年將全面爆發。