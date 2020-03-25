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淬煉之心 張立昂帥戴浪琴表 擁抱MASTER MOMENT
如何掌握生命的節奏？一只運行精密的年曆腕表，或將能一展男士斯文風範，同時預告整年的時間節奏。浪琴表（Longines ）今日發表新款巨擘系列（MASTER）年曆腕表，除找來「跨界男神」張立昂優雅站台佩戴上巨擘系列腕表，現場張立昂更分享如何由內而外，真正成為一名紳士，關鍵就在於「淬煉」，必須擁有一份感恩的心。
多方跨界的張立昂原就是浪琴表的愛好者，甚至收藏有六只浪琴表款。原本正熱烈準備演唱會，但因疫情關係演唱會將延至八月份。雖然身兼多職跨界演員、歌手、音樂製作人，但張立昂並不覺辛苦，反認為「做熱愛的事就是件幸福的事。」並預告今年還將有新的戲劇作品。而面對日益嚴重的疫情，他並大方分享樂觀與提升免疫力的祕訣，像是每天起床都會喝上一大杯水，並維持固定運動習慣，提升心律、並樂在其中。現場更有浪琴表台灣區副總經理范瑞紅為他送上一只MASTER巨擘系列黑色表面的年曆腕表，創造了品牌與張立昂的另一個MASTER MOMENT。
2005年問世的巨擘系列（MASTER）至今正好問世15週年，代表浪琴最高水準的製錶工藝。今日發表的年曆腕表，錶款靈感來自一枚1930年的古董款式，但設計風格更為簡約、當代。42或40毫米的精鋼表面上，共有黑色麥穗紋、銀色麥穗紋與藍色太陽紋三種配色，並搭配精鋼鍊帶、黑色皮表帶、咖啡色皮表帶與藍色皮表帶等不同組合。內在運用新款的L897自動上鏈機械機芯，一整年除二月以外，可自動辨識30天與31天的大小月份，是較複雜的「年曆（Annual Calendar）」功能。73,000元起的售價，另有時標鑲鑽款式為85,100元，更是目前年曆功能中，極具價格競爭力的高CP之選。
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