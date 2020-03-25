淬煉之心 張立昂帥戴浪琴表 擁抱MASTER MOMENT

如何掌握生命的節奏？一只運行精密的年曆腕表，或將能一展男士斯文風範，同時預告整年的時間節奏。浪琴表（Longines ）今日發表新款巨擘系列（MASTER）年曆腕表，除找來「跨界男神」張立昂優雅站台佩戴上巨擘系列腕表，現場張立昂更分享如何由內而外，真正成為一名紳士，關鍵就在於「淬煉」，必須擁有一份感恩的心。

多方跨界的張立昂原就是浪琴表的愛好者，甚至收藏有六只浪琴表款。原本正熱烈準備演唱會，但因疫情關係演唱會將延至八月份。雖然身兼多職跨界演員、歌手、音樂製作人，但張立昂並不覺辛苦，反認為「做熱愛的事就是件幸福的事。」並預告今年還將有新的戲劇作品。而面對日益嚴重的疫情，他並大方分享樂觀與提升免疫力的祕訣，像是每天起床都會喝上一大杯水，並維持固定運動習慣，提升心律、並樂在其中。現場更有浪琴表台灣區副總經理范瑞紅為他送上一只MASTER巨擘系列黑色表面的年曆腕表，創造了品牌與張立昂的另一個MASTER MOMENT。