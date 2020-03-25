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7-11首創「藍色精品咖啡日」！串聯App提供限時限量優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN將推出「藍色精品咖啡日」活動，3月30日至4月20日連續4周的星期一掃瞄CITY PRIMA精品咖啡杯套上方的QR Code，就能導流至OPEN POINT App行動隨時取，提供CITY PRIMA精品咖啡限時限量優惠。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將推出「藍色精品咖啡日」活動，3月30日至4月20日連續4周的星期一掃瞄CITY PRIMA精品咖啡杯套上方的QR Code，就能導流至OPEN POINT App行動隨時取，提供CITY PRIMA精品咖啡限時限量優惠。圖／7－ELEVEN提供

台灣咖啡市場規模超過700億元，台灣人一年就喝掉28.5億杯咖啡，可見這股黑金商機的威力，7－ELEVEN前年開始積極跨入精品咖啡市場，將喝咖啡的層次提升到生活美學態度，今年正式將精品咖啡品牌更名為「CITY PRIMA」，全台共有超過1,800家門市，年底將擴展至2,500店，更推出行動隨時取服務，提供App咖啡寄杯服務，3月30日起將推出「藍色精品咖啡日」活動。

7－ELEVEN CITY系列現調飲品服務數位行動化，透過OPEN POINT App的行動隨時取服務平台，導入超過60種CITY系列飲品組合，自2月中旬推出以來，帶動每日新增會員數成長近5成，尤其最受新竹以北地區的消費者青睞；3月初更加碼舉辦行動隨時取咖啡會員日，推出限量3萬組的大杯美式咖啡買7送7，搭配轉贈好友加贈OPEN POINT點數，吸引近20萬人次參與雙重活動，創下行動隨時取單日使用率最高紀錄。

延續熱烈買氣，7－ELEVEN首創「藍色精品咖啡日」，串聯「行動隨時取」數位App服務，將於3月30日至4月20日連續4周的星期一，只要掃瞄CITY PRIMA精品咖啡杯套上方的QR Code，就能導流至線上的OPEN POINT App行動隨時取，提供CITY PRIMA精品咖啡限時限量優惠，每會員限購一組。

CITY CAFE今年1月正式將旗下精品咖啡更名為「CITY PRIMA」，PRIMA德文代表「一流的、棒極了」之意，秉堅持提供由尋豆師精挑、單一產區溯源、通過國際認證咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）杯測認證風味超過80分以上的精品咖啡，目前販售「耶加雪夫 日曬」精品咖啡，提供精品美式、精品拿鐵兩種選擇，口感喝起來有藍莓甜感，滑順不苦澀。

除了現煮精品咖啡之外，CITY PRIMA同步推出精品濾掛咖啡，帶動相關業績成長2成。今年在選品上，推出更多不同產區、特色、處理法的精品咖啡，像是來自非洲得獎產區的新品「衣索比亞 古吉．翰貝拉精品濾掛」，以顯著花果風味調性聞名；來自中美洲產區的「哥斯大黎加 聖維托．小蜜蜂精品濾掛」有小紅莓、蜂蜜及青梅香。3月25日至4月7日CITY PRIMA精品咖啡全系列任選第2杯（盒）半價。

3月25日至4月7日7－ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡全系列任選第2杯（盒）半價。圖／7－ELEVEN提供
3月25日至4月7日7－ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡全系列任選第2杯（盒）半價。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將推出「藍色精品咖啡日」活動，3月30日至4月20日連續4周的星期一掃瞄CITY PRIMA精品咖啡杯套上方的QR Code，就能導流至OPEN POINT App行動隨時取，提供CITY PRIMA精品咖啡限時限量優惠。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將推出「藍色精品咖啡日」活動，3月30日至4月20日連續4周的星期一掃瞄CITY PRIMA精品咖啡杯套上方的QR Code，就能導流至OPEN POINT App行動隨時取，提供CITY PRIMA精品咖啡限時限量優惠。圖／7－ELEVEN提供

咖啡 台灣人 非洲

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