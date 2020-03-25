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獨／才剛滿1年！全港最佳素食「心齋」台灣店停業
又有名店停業！來自香港，被譽為「全港最佳素食」的時尚素食餐廳「心齋」，近日於官方臉書公告，由於疫情增加，即日起暫停營業，成為新冠肺（COVID-19）疫情下的另一間停業名店。
心齋是香港著名的素食餐廳，店內提供有素食的蒸籠點心、煲仔飯等餐點，調理手法精緻，因此曾被CNN評選為「全港最佳素食」；The Daily Meal評選的「全球25大素食餐廳」中，心齋也獲選為第18名，為中港台唯一上榜者，可見其實力。
心齋於2019年1月正式進駐台北微風南山，成為首間海外分店。不僅提供招牌的素食料理，還以麻辣調味，帶來素食的麻辣干鍋、麻婆豆腐等開胃菜餚，黑松露野菌餃、沙嗲野菌粉條煲等菜色，也是不少顧客必點商品。
目前心齋在google評論獲4.4分，儘管得到不少支持，但心齋台灣店公告，由於近日疫情的增加，為顧及顧客及員工安全，即日起暫停營業，直至另行通知。而除了心齋外，包括台北101內的十二粵、老字號的祥福餐廳等知名餐廳，也都在此波疫情下落幕。東區夜店OMNI、KOR等店也都宣告暫停營業，顯現出疫情對全台餐飲、娛樂事業的衝擊。
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